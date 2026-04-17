Bakan Bolat, Afrika ile Ticaret İlişkilerini Güçlendiriyor

17.04.2026 22:47
Ömer Bolat, Afrika Serbest Ticaret Genel Sekreteri ile yeni iş birliği alanlarını görüştü.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Genel Sekreteri Wamkele Mene ile biraraya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada Antalya Diplomasi Forumu marjında Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Genel Sekreteri Wamkele Mene ile bir araya geldiğini belirtti. Bolat, şunları kaydetti:

"Afrika kıtasıyla 40 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizin sunduğu güçlü zemin üzerinde, ekonomik ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak yeni iş birliği alanlarını değerlendirme imkanı bulduk. Görüşmemizde, üretim, yatırım ve ticaret başta olmak üzere, karşılıklı fayda temelinde ekonomik ortaklığımızın derinleştirilmesine yönelik adımları ele aldık. Afrika'nın 2063 Ajandası doğrultusunda, kıta ile bütüncül ve sürdürülebilir bir ekonomik iş birliği anlayışıyla hareket etmeye ve ekonomik entegrasyonumuzu daha ileriye taşımaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

