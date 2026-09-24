Bakan Bolat: "Türkiye-ABD ticaret hacmi son 12 aylık mal ihracatı 280,3 milyar dolarla rekor kırdı"

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta diplomasi ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye-ABD ticaret hacminin 2026 sonunda 42-43 milyar dolar bandına ulaşma potansiyeline sahip olduğunu ve Ağustos ayı itibarıyla son 12 aylık mal ihracatının 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Bolat, "Türkiye'nin üretim, ihracat, yatırım ve teknoloji kapasitesini küresel iş birlikleriyle daha da güçlendirmek ve ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha ileri taşımak temel hedeflerimiz arasındadır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen ABD ziyareti çerçevesinde, 21-23 Eylül 2026 tarihleri arasında New York'ta diplomasi ve iş dünyası ile temaslara bulundu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta diplomasi ve iş dünyası ile temaslarına yer verildi.

Açıklamada, Bakan Bolat'ın New York'taki Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği çok sayıda ikili görüşmede hazır bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda Bolat, Vietnam, Libya, Kosova, Lübnan, Gürcistan, Kuveyt, Katar ve Irak ile ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslara eşlik etti.

TÜRK-AMERİKAN İŞ DÜNYASIYLA TEMASLAR

Bolat'ın Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle New York'ta çok sayıda toplantı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, New Jersey'de TABA-AmCham tarafından düzenlenen "Business Awards" programında da konuştuğu kaydedildi. Açıklamada, Bolat'ın konuşmasına ilişkin şöyle denildi:

"ABD'nin Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracat ve dördüncü ithalat pazarı olduğunu belirten Bolat, 2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaşan Türkiye-ABD ticaret hacminin 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde 28,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade etti. İki ülke Cumhurbaşkanları tarafından ortaya konulan 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda yalnızca ticaret hacminin değil, karşılıklı yatırımların, teknoloji ortaklıklarının, girişimciliğin ve yüksek katma değerli üretim iş birliklerinin de geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Bakan Bolat, Türk şirketlerinin ABD'deki yatırımlarının 14,9 milyar dolara, ABD'den Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımların ise 16,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, Türkiye'de faaliyet gösteren 2.300'ün üzerinde ABD sermayeli şirketin iki ülke ekonomileri arasındaki güçlü bağın önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.TABA-AmCham programında ayrıca ABD'de faaliyet gösteren Türk girişimcilerin deneyimleri, karşılaştıkları sorunlar ve yeni iş birliği imkanları ele alındı. Türkiye'nin üretim altyapısı, ihracat kapasitesi, yatırım imkanları ve küresel tedarik zincirlerindeki stratejik konumu iş dünyası temsilcileriyle değerlendirildi."

TÜRKİYE YATIRIM KONFERANSI VE GLOBAL TURKS FORUMU

DEİK-TAİK ve CITI organizasyonuyla düzenlenen 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldığı kaydedilen açıklamada Bolat, Türkiye'nin 86 milyonluk dinamik iç pazarı, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişimindeki stratejik konumu, Gümrük Birliği ve gelişmiş lojistik imkanlarıyla küresel yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu belirttiği aktarıldı. Bolat'ın temaslarına ilişkin açıklamalada şu ifadelere yer verildi:

"2002'den Temmuz 2026'ya kadar Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırımın 294,7 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısının 2025 itibarıyla 88 bin 771'e yükseldiğini ifade eden Bolat, enerji, yenilenebilir enerji, dijital ekonomi, yapay zeka, ileri teknolojiler, savunma ve havacılık, otomotiv, kimya, ilaç, biyoteknoloji ve tıbbi cihazlar başta olmak üzere yüksek katma değerli sektörlerde önemli yatırım ve iş birliği imkanlarının bulunduğuna dikkati çekti.

Konferans kapsamında düzenlenen ve New York Public Library'de gerçekleştirilenresepsiyonda da Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Bolat, 2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaşan Türkiye-ABD ticaret hacminin2026 sonunda 42-43 milyar dolar bandına ulaşma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bakan Bolat, bu hedefin yalnızca ticaret hacminin artırılmasıyla değili karşılıklı yatırımların, teknoloji ve enerji alanındaki iş birliklerinin, girişimciliğin, yüksek katmadeğerli üretimin ve üçüncü ülkelerde ortak projelerin geliştirilmesiyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca Global Turks Vakfı tarafından düzenlenen 'Global Turks New York Forum' programına katılan Bolat, 'Türkiye'nin Küresel Yatırım ve Ticaret Vizyonu' başlıklı oturumda, küresel Türklerin ekonomik, ticari, teknolojik ve entelektüel köprüler oluşturma potansiyelini vurguladı."

ASKON PROGRAMI VE TÜRKEVİ TOPLANTISI

New York'ta düzenlenen ASKON 4. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşmasında Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve milletvekilleriyle birlikte ABD'nin farklı eyaletlerinden gelen Türk iş insanlarıyla bir araya gelindi. Bolat, 2026 yılının ilk yarısında ekonominin yüzde 2,5 büyüdüğünü, Ağustos ayı itibarıyla son 12 aylık mal ihracatının 280,3 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

23 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkevi'nde düzenlenen Türk-Amerikan iş dünyası toplantısına da katılan Bolat, karşılıklı yatırımların artırılması ve ticaret hacminin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığını ifade etti.

"KÜRESEL TİCARET VE YATIRIMDAKİ KONUMUMUZU DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Üç günlük New York programını değerlendiren Ömer Bolat, "Türkiye'nin üretim, ihracat, yatırım ve teknoloji kapasitesini küresel iş birlikleriyle daha da güçlendirmek, Türk şirketlerimizin dünya pazarlarındaki varlığını artırmak ve ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha ileri taşımak temel hedeflerimiz arasındadır" dedi.

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini belirten Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda küresel ticaret ve yatırım ağlarındaki konumu güçlendirme ile ekonomik diplomasi çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.