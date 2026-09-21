Bakan Çiftçi'nin talimatıyla Adana'da 5 çocuklu kadın ahırdan eve yerleştirildi - Son Dakika
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Bakan Çiftçi'nin talimatıyla Adana'da 5 çocuklu kadın ahırdan eve yerleştirildi

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Bakan Çiftçi\'nin talimatıyla Adana\'da 5 çocuklu kadın ahırdan eve yerleştirildi
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Adana'da kredi kartı vaadiyle dolandırılıp borçlanan ve ahırda kurduğu çadırda 5 çocuğuyla yaşayan kadın, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla bir eve yerleştirildi. Aileye 23 bin lira nakdi yardım yapıldı, yıllık kirası ödenip mobilya ve gıda ihtiyaçları karşılandı.

ADANA'da kredi kartı çıkarma yalanıyla dolandırılıp, borçlandırılması sonucu kirasını ödeyemez hale gelince evden çıkarılan ve bir ahıra kurduğu çadırda 5 çocuğuyla yaşamaya başlayan Hatun Aslaner (30), İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla bir eve yerleştirildi. Aslaner'in, giyim, mobilya ve gıdaya kadar tüm ihtiyaçları da karşılandı. Hatun Aslaner, "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'den Allah razı olsun, sesimizi duydu. Ummadığımız anda bizim elimizden tuttu. Bize aile oldu" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan, en küçüğü 2 aylık olan 5 çocuk sahibi Hatun Aslaner, isminin Mesut olduğunu öne süren bir kişi tarafından kendilerine kredi kartı çıkarılacağı yalanıyla dolandırıldı. İddiaya göre, yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık borç çıkarılan Aslaner ailesi, ev kirasını da ödeyemez hale geldi ve evden çıkarıldı. Bu nedenlerle eşiyle de arası bozulan Hatun Aslaner için babası, Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki hayvan pazarının yanındaki ahırına çadır kurdu. Ancak burada çocuklarıyla sağlıklı bir yaşam süremeyen Hatun Aslaner için, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla harekete geçildi.

EVE YERLEŞTİRİLDİ, GİYİM, MOBİLYA VE GIDA İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Adana Valiliği ve Yüreğir Kaymakamlığı devreye girerek Hatun Aslaner'e ilk aşamada 23 bin lira nakdi yardım yapıldı. Daha sonra Hatun Aslaner ve çocukları için aynı mahallede bir ev kiralandı. Yıllık ev kiraları karşılanarak, evin tüm mobilyaları dizilen, gıda, giyim ve çocukların kırtasiye malzemelerine kadar tüm ihtiyaçları giderilen aile, bugün evine yerleştirildi. Evde oyuncaklarıyla oynayan çocukların mutlulukları yüzlerinden okunurken, Hatun Aslaner ise ummadığı bir anda devletin kendilerinin elini tutarak tüm desteği verdiğini dile getirdi.

'BAKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN, BİZE AİLE OLDU'

Çocuklarıyla çok zor günler geçirdiğini ancak şu an çok mutlu olduklarını vurgulayan Hatun Aslaner, "Kiramı ödeyemediğim için bir ay ahırda yaşadım. Hastalıktan, enfeksiyondan sinekten geceleri yatamıyorduk. Yani korkunç bir yerdi. İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'den Allah razı olsun, sesimizi duydu. Ummadığımız anda bizim elimizden tuttu. Bize aile oldu. Yağmurlar başlamadan bizi bir eve yerleştirdiler. Ev tutup eşyalarımın hepsini aldılar. Emeği geçen herkese, bakanımıza, kaymakam beye, devletime çok teşekkür ediyorum. İki çocuğum da okula gidiyor. Onların da okulla ilgili tüm ihtiyaçları karşılandı artık rahatlıkla okula gidebilecekler. Bizi dolandıran kişi nedeniyle yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık borçla karşı karşıya kalmıştık. Bu nedenle eşimle de görüşmüyorum. Dolandırılma konusuyla ilgili de polis geldi ve ifademizi verdik. Dolandırıldığımı onlara da anlattım. İnşallah bu konuda çözülecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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