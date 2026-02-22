Bakan Çiftçi: Türkiye Yüzyılı, güçlü ekonomi kadar güçlü güvenlik demektir - Son Dakika
Bakan Çiftçi: Türkiye Yüzyılı, güçlü ekonomi kadar güçlü güvenlik demektir

Bakan Çiftçi: Türkiye Yüzyılı, güçlü ekonomi kadar güçlü güvenlik demektir
22.02.2026 21:40
İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Türkiye Yüzyılı; güçlü ekonomi kadar güçlü güvenlik demektir.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, " Türkiye Yüzyılı; güçlü ekonomi kadar güçlü güvenlik demektir. Güçlü diplomasi kadar güçlü caydırıcılık demektir. Bu caydırıcılığın omurgasında savunma sanayiimizin milli hamlesi ile jandarmamızın fedakarlığı ve cesareti yan yana durmaktadır" dedi.

Ramazan ayı dolayısıyla Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nda (JÖAK) iftar programı düzenlendi. Düzenlenen iftar programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yanısıra, Jandarma Genel Komutanı Orgenaral Ali Çardakcı ve jandarma personeli katıldı. Jandarma personeli ile aynı sofrada orucunu açan Bakan Çiftçi, programın ardından personele hitap etti. Konuşmasına jandarma personeli ile aynı iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek başlayan Bakan Çiftçi, "Jandarmamızın hikayesi; devlet olmanın, nizam kurmanın, adalet tesis etmenin tarihidir. Türklerin kurduğu en erken devletlerden itibaren, emniyet ve asayiş işlerini yürüten teşkilat ve yöneticilere rastlanır. O gün 'töre' dediğimiz yazılı olmayan ama vicdanlara nakşedilmiş kurallar; toplumun düzenini ayakta tutuyordu. İşte Jandarma, asırlar boyunca o törenin, o nizamın, o adalet anlayışının bugüne taşınmış adıdır" diye konuştu.

'JÖAK, MİLLETİN İMDADINA YETİŞEN DEVLETİN ELİDİR'

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nın 1 Eylül 1999'da kurulduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, "Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, kosa zamanda milletimizin gönlünde müstesna yer edinen bir irade mektebidir. Bu ocak; arama-kurtarmadan özel operasyona, terörle mücadeleden KBRN görevlerine, kritik korumadan eğitime kadar geniş bir sahada daima yüksek hazırlık, yüksek disiplin, yüksek sorumlulukla vazife icra eder. Kahraman JÖAK, sadece operasyon sahasının gücü değildir. Aynı zamanda afetin en zor anında milletin imdadına yetişen 'devlet eli'dir. Van'dan Kahramanmaraş'a, selden yangına, kazadan enkaza uzanan nice arama-kurtarma görevinde JAK timlerimizin ortaya koyduğu fedakarlık; milletimizin hafızasına kazınmıştır. Sizler, vatanın emniyeti için gölgesiyle bile caydıran, gerektiğinde canını ortaya koyan bir vakar çizgisinin adısınız. Bu çizginin mayasında iman, sadakat, sabır ve disiplin vardır. Bizim medeniyetimizde görev; bir makam meselesi olmaktan ziyade bir emanettir. Emanet ehline verilir, hakkıyla taşınır, duasıyla korunur. Bu yüzden JÖAK demek; Allah'ın izniyle, milletin duasını omzunda taşımak demektir" ifadelerinde bulundu.

'TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE TARİHİ BİR EŞİKTEN GEÇMİŞTİR'

Türkiye'nin, savunma sanayiinde tarihi bir eşikten geçmiş olduğunu kaydeden Bakan Çiftçi konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, dışa bağımlılığı azaltan, kendi imkan ve kabiliyetleriyle üreten, geliştiren ve ihraç eden bir iradeyi ortaya koymuştur. Bu yürüyüş; bağımsızlığımızın teminatı, milli bekamızın sigortasıdır. Bugün savunma sanayiimizin ulaştığı seviye sahadaki gücümüze büyük bir stratejik üstünlük kazandırmaktadır. Yerli ve milli sistemler; hız, hassasiyet, istihbarat ve koordinasyon kapasitemizi artırmakta; güvenlik birimlerimizin etkinliğini sahada katbekat yükseltmektedir. Bu imkan ve kabiliyetler; jandarmamızın köklü tecrübesi, disiplinli yapısı ve yüksek görev anlayışıyla buluştuğunda başta terörle mücadele olmak üzere, organize suçtan uyuşturucuya, kaçakçılıktan siber tehditlere kadar suç ve suçlulara karşı mücadelede büyük bir üstünlük ortaya çıkmaktadır. Artık oyun kuran bir Türkiye vardır; sahada inisiyatifi elinde tutan, tehditleri kaynağında etkisiz hale getiren bir Türkiye vardır. İşte bu tablo; 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun güvenlik cephesindeki en somut göstergelerinden biridir. Türkiye Yüzyılı; güçlü ekonomi kadar güçlü güvenlik demektir. Güçlü diplomasi kadar güçlü caydırıcılık demektir. Bu caydırıcılığın omurgasında savunma sanayiimizin milli hamlesiyle, jandarmamızın fedakarlığı ve cesareti yan yana durmaktadır. Allah'ın izniyle bu birliktelik sürdükçe, terörün de, suç şebekelerinin de bu aziz milletin huzuruna kastetmeye mecali kalmayacaktır. Bütün bu gücün, bu imkanın, bu üstünlüğün arkasında gönlümüze nakşolmuş bir hakikat vardır. Bugün ulaştığımız her seviye; gözünü kırpmadan göreve koşan yiğitlerin cesaretiyle, en yüce mertebeye yürüyen aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatırasıyla yükselmiştir."

Kaynak: DHA

Türkiye Yüzyılı, İçişleri Bakanı, Etkinlikler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi: Türkiye Yüzyılı, güçlü ekonomi kadar güçlü güvenlik demektir - Son Dakika

