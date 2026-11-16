Bakan Erakçi, EİT ülkelerine enerji arz güvenliği için mekanizma kurulmasını istedi - Son Dakika
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Bakan Erakçi, EİT ülkelerine enerji arz güvenliği için mekanizma kurulmasını istedi

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İslamabad'daki EİT toplantısında üye ülkelere enerji arz ve nakli için sürdürülebilir bölgesel mekanizma çağrısı yaptı. Erakçi, ABD ve İsrail saldırılarının enerji güvenliğini etkilediğini, acil işbirliği gerektiğini söyledi.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelere enerji arzı ve naklinin güvence altına alınması için sürdürülebilir bir bölgesel mekanizma oluşturulması çağrısında bulundu.

Erakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ticaret, ulaşım ve enerjinin teşkilatın üç ana unsuru olduğunu belirtti.

Mevcut uluslararası koşullarda EİT'nin öneminin giderek arttığına dikkati çeken Erakçi, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Erakçi, ticaret, ulaşım ve enerji alanlarında işbirliği artırılarak özellikle dış aktörlere bağlı ekonomik kırılganlığın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

ABD ve İsrail saldırılarının bölgedeki enerji güvenliğini etkilediğini ve bu nedenle özellikle enerji konusunda işbirliğinin acil olarak güçlendirilmesinin öncelikli bir mesele haline geldiğini söyleyen Erakçi, ani jeopolitik gelişmelere ve sorunlara karşı ortak dayanıklılığın artırılması için güvenli ve sürdürülebilir bölgesel güvenlik mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ülkesinin her zaman diplomasiye öncelik verdiğini ancak ABD'nin bu yolu tercih etmediğini söyleyen Erakçi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortaya çıkan güvensizliğin ABD ve İsrail'in eylemlerinin sonucu olduğunu yineledi.

Kaynak: AA
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