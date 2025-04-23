Bakan Ersoy\'dan 23 Nisan Sergisi Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri" sergisini gezdi.

CSO Ada Ankara'da gerçekleştirilen etkinlik öncesinde Devlet Çok Sesli Müzik Korosu ile Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk Topluluğu, bayrama özel şarkılar seslendirdi ve kısa bir dans gösterisi sundu.

Gösterinin ardından Bakan Ersoy, 81 ilden 376 öğrencinin, Milli Mücadele süreci ve 23 Nisan temasıyla hazırladığı "İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri" resim sergisini gezdi.

Sergi alanında çocuklarla yakından ilgilenen Ersoy, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.