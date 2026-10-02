Bakan Ersoy, Manisa Soma'daki maden göçüğünde ölen işçiler için başsağlığı diledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ersoy, NSosyal hesabındaki mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçilerimize acil şifalar temenni ediyor, göçükten etkilenen tüm kardeşlerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan muhafaza eylesin."