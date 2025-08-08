Bakan Ersoy: Terörsüz Türkiye Kaliteyi Artırır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Ersoy: Terörsüz Türkiye Kaliteyi Artırır

08.08.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Terörsüz Türkiye, kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye demektir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Terörsüz Türkiye, kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye demektir." dedi.

Bakan Ersoy, Zonguldak'taki programı kapsamında Çaycuma ilçesindeki Filyos Antik Kenti'nde ve arkeolojik alanlarda incelemede bulundu.

Bartın Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım, Ersoy'a yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Programda Bakan Ersoy'a, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve il protokolü de eşlik etti.

Daha sonra partisinin İl Başkanlığı'nda AK Parti Türkiye Buluşmaları Programı'na katılan Ersoy, partililerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada konuşan Ersoy, büyük cesaret ve özveriyle yıllardır karanlığın içinden ışık çıkaran Zonguldaklı emekçilere şükranlarını sunarak, dün hayatını kaybeden geçmiş dönem AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan Türkiye Buluşmaları'nda şehirleri ziyaret ederek verimli programlar gerçekleştirdiklerini belirten Ersoy, bugün de Zonguldak'ta yürütülen çalışmaları değerlendirmek, kente ve Zonguldaklılara katkı sağlayacak hizmetlerin takipçisi olmak üzere burada bulunduğunu söyledi.

Ersoy, özellikle kültür ve turizm alanında şehrin sahip olduğu potansiyeli doğru ve etkin şekilde yönetmenin en temel öncelikleri arasında yer aldığını dile getirerek, bugün dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinin turizm pastasından daha fazla pay alabilmek adına nasıl çalışmalar yürüttüğünü herkesin gördüğünü kaydetti.

Özellikle iletişim alanında gerçekleşen büyük dönüşümlerin turizm alanındaki yarışı doğrudan etkilediğine işaret eden Ersoy, "Artık ülkeler arasında rekabetten ziyade kültür ve turizm alanında şehirlerin birbirleriyle rekabet ettiğini görüyoruz. Bu sebeple Zonguldak'a daha fazla turist gelmesini istiyorsak bunun için yapmamız gereken öncelikli iş, belirleyeceğimiz hedefler doğrultusunda ortak hareket etmektir, Zonguldak'ın turizm potansiyelini ortaya çıkarmak, bu potansiyele uygun politikalar geliştirmek, bu politikaların arkasında istikrarlı şekilde durmak ve en önemlisi de şehrin tanıtımına ayrı önem vermektir." diye konuştu.

"Türkiye, turizm alanında dünyanın en üst basamaklarına çıkan konum elde etti"

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizmi stratejik sektör olarak ilan etmesinin ardından bu alanda yeni yol haritası belirleyerek devrim niteliğinde adımlar attıklarını vurguladı.

Başarılı çalışmalar neticesinde Türkiye'nin turizm alanında dünyanın en üst basamaklarına çıkan konum elde ettiğini dile getiren Ersoy, "Şu anda turizm kapasitemiz her geçen gün daha da yukarılara çıkıyor. 2025 yılının ilk 6 ayında turizmde gelir rekorunu kırdık. Tam 25,8 milyar dolar gelir elde edildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 artış anlamına geliyor. Ziyaretçi sayımız ise 26 milyonu aştı. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar dolar gelire doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Ancak bu yürüttüğümüz çalışmaların daha fazlasını da yapacağımıza inanıyoruz. Şehirlerimizi uluslararası rekabete hazır hale getirmek adına mevcut potansiyeli en doğru şekilde analiz edip bir yandan güçlü yönlerimizi öne çıkarmak, diğer yandan da eksiklerimizi gidermek durumundayız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin başına bela olan terör illetinden kurtulmak için tarihi dönemden geçiyoruz"

Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için kaybedecekleri bir dakika dahi olmadığına dikkati çeken Ersoy, dünyada Türkiye'nin yıldızını daha da parlatmak adına yapacak çok işlerinin bulunduğunu kaydetti.

Ersoy, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında hayalleri gerçekleştirmek için önemli dönemden geçtiklerine işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç, Türkiye'yi tarihi noktaya getirmiştir. 86 milyonun huzur ve güven içinde kardeşçe yaşamasını esas alan bu sürecin sonunda Türkiye, önündeki en büyük engeli aşmış olacaktır. Şunu açıkça belirtmek isterim ki Terörsüz Türkiye, kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye demektir. Bu da 81 şehrimizdeki 86 milyon vatandaşımızın yaşam standardını daha da yukarılara çekmesi, Zonguldak'ın zenginleşmesi, ekonomik olarak daha da güçlenmesi, Zonguldaklı kardeşlerimizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte yürümesi demektir." diye konuştu.

Yarım asırdır Türkiye'nin başına bela olan terör illetinden kurtulmak için tarihi dönemden geçtiklerini belirten Ersoy, tarih boyunca büyük badireler atlatmış, en zor zamanlarda büyük zaferler elde etmiş bir millet olduklarını söyledi.

Ersoy, hep birlikte el ele vererek Türkiye'nin güçlenmesine büyük katkılar sağlayacak bu süreci de hayırlısıyla atlatacaklarına yürekten inandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye'nin gündeminde terör gibi bir olumsuzluğun yer almaması gerektiğine canıgönülden inanıyoruz. Halkımızın yüzü gülsün, ülkemizin sokaklarında barış türküleri söylensin, gençlerimiz geleceğe güvenle baksın, şehirlerimiz dünya kentleriyle rekabet etsin, Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin sözünün, gücünün tüm dünyada etkisini artırmasını istiyoruz. Bunun için el birliğiyle ne gerekiyorsa yapalım. İnanıyoruz ki Zonguldak şehrimiz de emekçi ruhu ve iradesiyle bu yürüyüşte her zaman bizimle olacak, barışa, kardeşliğe ve güçlü Türkiye'ye doğru emin adımlarla birlikte yürüyeceğiz. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde bir olmaya, kardeşliğimizi güçlendirmeye, ülkemizin daha aydınlık ve daha güçlü yarınlarını birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Programa, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililer katıldı.

Konuşmasının ardından Ersoy, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Vali Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, eski AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun'un Uzun Mehmet Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı.

Bakan Ersoy, daha sonra belediyeyi ziyaret etmek üzere Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesine geçti.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, zonguldak, Politika, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Turizm, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: Terörsüz Türkiye Kaliteyi Artırır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe’yi KAP’a bildirdi Trabzonspor yeni sol kanat oyuncusu Olaigbe'yi KAP'a bildirdi
Süper Lig’de ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu Süper Lig'de ilk hafta maçlarının hakemleri belli oldu
’’9 bölge’’ ifadesi ne anlama geliyor MHP’den tartışma yaratan afişler için açıklama ''9 bölge'' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama

14:33
Çanakkale’deki orman yangınında alevler hastaneye yaklaştı
Çanakkale'deki orman yangınında alevler hastaneye yaklaştı
14:14
Fahrettin Altun’un başkanı olduğu kurumdan İBB’ye para cezası
Fahrettin Altun'un başkanı olduğu kurumdan İBB'ye para cezası
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
31 Tem
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir
Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
18:05
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
18:00
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
17:57
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
17:52
James Maddison’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
James Maddison'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
17:37
YÖK’ten “sahte diplomalı 400 akademisyen“ iddiasında bulunanlara suç duyurusu
YÖK'ten "sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunanlara suç duyurusu
17:27
Gelir İdaresi: Semt pazarlarında cihazı kullanımı zorunlu değil
Gelir İdaresi: Semt pazarlarında cihazı kullanımı zorunlu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 14:57:22. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy: Terörsüz Türkiye Kaliteyi Artırır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.