Bakan Fidan Amman'da Filistin İçin Toplanıyor

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin (İİT-AL) Gazze'deki katliamın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla oluşturduğu Temas Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Ürdün'ün başkenti Amman'a gidecek. Toplantıda, Gazze'de devam eden katliamın sonlandırılması, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına son verilmesi ve iki devletli çözümün uygulanması için atılabilecek adımlar görüşülecek.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT-AL Grubu'nun diğer üyeleriyle beraber, Filistin konulu toplantıya katılacak. İlki 13 Eylül'de Madrid'de yapılan İİT-AL Gazze Temas Grubu toplantısından sonra ikinci toplantı, 18 Eylül Çarşamba günü Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek.

Toplantıda, Gazze'de devam eden katliamın sonlandırılması, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına son verilmesi ve iki devletli çözümün uygulanması için atılabilecek adımlar görüşülecek. Bir önceki toplantının bildirisinde de belirtildiği üzere, Gazze'ye acil ve kesintisiz insani yardımın ulaşması ve bu kapsamda BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) çalışmalarına desteğin artırılması da toplantıda ele alınacak.

Bakan Fidan'dan İsrail'in soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması çağrısı

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Madrid'in ardından Amman'daki toplantıda, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınması için İsrail ile bu girişime karşı çıkan diğer ülkelere yönelik baskının artırılması hususunu vurgulaması ve Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönündeki çağrısını yinelemesi bekleniyor. İİT-AL Gazze Temas Grubu toplantısının, BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası'na giden süreçte Filistin meselesine yönelik çabaların uluslararası gündemin üst sıralarında yer alması öngörülüyor.

Öte yandan, İİT-AL Gazze Temas Grubu üyesi Bakanlar ziyaret kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilecek.