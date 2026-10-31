Bakan Fidan, Atlanta'daki G20 toplantısında Türkiye'nin önceliklerini paylaştı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "30-31 Ekim 2026 tarihlerinde Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldık. Görüştüğümüz mevkidaşlarımızla ikili ilişkilerimizi ve ortak gündemimizi ele aldık" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"30-31 Ekim 2026 tarihlerinde Atlanta'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldık. 'Jeopolitik Gerilimler', 'Enerji' ve 'Tedarik Zincirleri' başlıkları altında gerçekleştirilen oturumlarda, karşı karşıya olduğumuz sınamaların birbirleriyle bağlantısını ve küresel etkilerini değerlendirdik. Türkiye'nin önceliklerini ve çözüm önerilerini muhataplarımızla paylaştık. Görüştüğümüz mevkidaşlarımızla ikili ilişkilerimizi ve ortak gündemimizi ele aldık. Misafirperverliği için ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya teşekkür ediyorum. Türkiye olarak, küresel konularda sorumluluk almaya; çok taraflılığı, iş birliğini ve diplomasiyi savunarak uluslararası barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."