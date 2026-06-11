Bakan Fidan'dan Wadephul ile Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları ve İran ile ABD arasında devam eden barış görüşmeleri ele alındı.