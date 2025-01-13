Bakan Fidan, Suriye'nin Geleceğine Dair Vizyonunu Açıkladı - Son Dakika
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Bakan Fidan, Suriye'nin Geleceğine Dair Vizyonunu Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin Suriye ile ilgili vizyonunu paylaştı ve bölgedeki ekonomik iş birliğinin önemini vurguladı.

13.01.2025 19:27
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BAKAN FİDAN, SURİYE'NİN GELECEĞİNE DAİR TÜRKİYE'NİN VİZYONUNU PAYLAŞTI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile Ankara'daki görüşmesinde 2024-2026 Stratejik Ortaklık Eylem Planı çerçevesinde Türkiye ile Slovenya arasındaki ilişkilerde kaydedilen gelişmelerin altını çizdi. Bakan Fidan Türkiye'nin ticari ve ekonomik iş birliğinin ahdi zemininin güçlendirilmesini beklediğini belirtti.

Savunma sanayii alanında iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelinin hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Bakan Fidan, Balkanlardaki meselelerin çözümünün yegane yolunun diyalogdan geçtiğini dile getirdi.

Görüşmede, Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerinde somut ilerleme sağlanabilmesi için atılması beklenilen adımları aktaran Bakan Fidan, Suriye'nin geleceğine dair Türkiye'nin vizyonunu paylaştı ve uluslararası toplumdan gerekli desteği sağlamasının önem taşıdığını yineledi. Bakan Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkesin tesisinin ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının elzem olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Türkiye-Slovenya KEK 9'uncu Dönem Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak ve Bakan Fajon'un eş başkanlıklarında yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

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