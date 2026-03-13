Bakan Göktaş, BM'de İlk Ortak Beyanı Sunarak Türkiye'nin Sesini Yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş, BM'de İlk Ortak Beyanı Sunarak Türkiye'nin Sesini Yükseltti

13.03.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, BM'deki temaslarında Türkiye'yi temsil ederek kadın ve çocuk haklarına dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) temaslarına ilişkin değerlendirmesinde, "Ulusal beyanımızı yaptık. Aynı zamanda ilk defa bu program kapsamında 'Türk Devletleri Teşkilatı' adı altında ortak bir beyanı da sunmuş olduk. Bu da bir ilk oldu." dedi.

Bakan Göktaş, New York'ta, Türkiye'yi temsilen katıldığı BM Kadının Statüsü Komisyonunun 70'inci Oturumu'nun (KSK70) ardından, gazetecilere toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının, BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olduğunun altını çizen Göktaş, ülke beyanını sunduklarını, özellikle kriz anlarında kadınların ve kız çocuklarının çatışmalardan ve savaşlardan en çok etkilenenler olduğunu bir kez daha vurguladıklarını söyledi.

Toplantının bu seneki temasının genel olarak adalete erişimle ilgili olduğunu aktaran Göktaş, bu kapsamda Türkiye'deki iyi uygulama örneklerini, 6284 sayılı kanunla ilgili uygulamaları ve adalete erişim alanında kadınlar ve kız çocuklarına yönelik sunulan bütün çalışmaları anlatma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Yoğun bir hafta geçirdiklerini ve çok sayıda yan etkinliğe katıldıklarını belirten Göktaş, Gambiya ile ortak mutabakat zaptı imzaladıklarını, 5 ülke ile ikili temaslar yürüttüklerini, düzenledikleri yan etkinlikte de Türkiye'deki kadın kooperatiflerinin el emeği ürünlerini 22 bakan ve üst düzey BM yetkililerine tanıtma imkanı bulduklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, "Ulusal beyanımızı yaptık. Aynı zamanda ilk defa bu program kapsamında 'Türk Devletleri Teşkilatı' adı altında ortak bir beyanı da sunmuş olduk. Bu da bir ilk oldu." dedi.

"Türkiye olarak mağdurun ve mazlumun sesi olmaya devam edeceğiz"

Göktaş, çatışmaların kadın ve çocuk boyutuna her platformda dikkati çektiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Sayın Cumhurbaşkanımız çatışmalara ve etkilenen bölgelere dikkat çeken nadir liderlerden. Bu konuda Türkiye'nin sesi oldukça kuvvetli, hem bölge bazlı hem uluslararası boyutta. Bizler de kadın ve kız çocukları boyutuna, aileleri etkileyen boyutuna burada dikkat çekmeye gayret ediyoruz. Biz, bir çatışmanın nerede olduğuna göre hareket etmiyoruz. Bazı ülkelerin kendi coğrafyalarında olmadığı takdirde bu konulara çok ses etmediklerini üzülerek görüyoruz. Ama biz Türkiye olarak, her fırsatta ülkemiz adına çatışma nerede olursa olsun mağdurun ve mazlumun sesi olmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Bunu her platformda yılmadan, usanmadan sürdürmeye devam edeceğiz."

"Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"

Temasları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldiğini, Maarif Okulunu ziyaret ettiğini anlatan Göktaş, "Ramazanın manevi ikliminde vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Ortak sofralarımızı paylaşıyoruz. Onların Türkiye'ye olan gönül bağının bu kadar sürdürülebilir ve güzel tutunması bizleri çok mutlu ediyor. Türkiye'yi çok yakından takip ediyorlar. Bizler de dün olduğu gibi bugün de yarın da her daim yurt dışındaki bütün vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, BM'de İlk Ortak Beyanı Sunarak Türkiye'nin Sesini Yükseltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
Hakimi’nin ’’Boşandın mı’’ sorusuna Luka Doncic’ten bomba cevap Hakimi'nin ''Boşandın mı?'' sorusuna Luka Doncic'ten bomba cevap
Görüntüyü izleyenler ’’İnsan bunu kendine nasıl yapar’’ demeden edemiyor Görüntüyü izleyenler ''İnsan bunu kendine nasıl yapar?'' demeden edemiyor
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

13:15
Bir füze daha düşürüldü, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Bir füze daha düşürüldü, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:38
ABD resmen duyurdu: Irak’ta düşen uçakta 4 asker öldü
ABD resmen duyurdu: Irak'ta düşen uçakta 4 asker öldü
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 13:22:35. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, BM'de İlk Ortak Beyanı Sunarak Türkiye'nin Sesini Yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.