Bakan Göktaş: Çalışan annelerin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık - Son Dakika
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Bakan Göktaş: Çalışan annelerin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir yarışmadaki soruya ilişkin açıklamasında çalışan tüm annelerin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkardıklarını duyurdu. Bakan Göktaş, 'Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında' alınan kararın doğru cevabının 24 hafta olduğunu belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, bir televizyon kanalındaki "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında sorulan çalışan annelerin doğum izni süresine yönelik soruya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

"Doğru cevap D şıkkı, 24 hafta." ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında, çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık. Sevgül Batur Hanımefendi'ye minik torunuyla birlikte sağlık ve mutlulukla geçireceği nice güzel yıllar diliyorum. Konuyu gündeme taşıyarak doğru cevabın hafızalara yerleşmesine vesile olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına da teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: Çalışan annelerin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Çalışan annelerin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık - Son Dakika
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