Bakan Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü'nde 'elinizden tutmaya devam edeceğiz' dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kız çocuklarımızın neşesi bugünümüzü, fikirleri ve cesaretleri yarınlarımızı aydınlatıyor. Biricik kızlarımız, hayalleriniz bizim için çok kıymetli. Siz yeter ki kendinize inanın, biz daima yanınızda olmaya, elinizden tutmaya devam edeceğiz. Dünya Kız Çocukları Gününüzü kutluyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum."