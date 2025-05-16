Bakan Göktaş, Gaziantep Aile Festivali'nde - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Gaziantep Aile Festivali'nde

Bakan Göktaş, aile yapısının önemini vurgulayarak 2025'i Aile Yılı ilan ettiklerini belirtti.

16.05.2025 20:29
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1) BAKAN GÖKTAŞ, GAZİANTEP'TE AİLE FESTİVALİ'NE KATILDI

Bakan Göktaş: Bir milleti, bir ve beraber kılan güçlü aile yapısıdır (2)

Kahramanmaraş temaslarının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'e geldi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ilk olarak aile dostu park ünvanı verilen Galle Park'ta incelemelerde bulundu. Göktaş, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aile Festivali'nin açılış törenine katıldı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşların da katıldığı festivalin açılışında konuşan Bakan Göktaş, aileleri güçlendirmeyi, değerleri korumayı, gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Aile sadece aynı sofrayı paylaşmak değil, aynı yüreği taşımaktır. Aile zor zamanlarda kenetlenmenin, sevinçlerde çoğalmanın adıdır. Tarihten bugüne nice zorluklarla ailemizin gücüyle aştık, milli mücadelede cepheye evlat yollayan anaların duasında vardı. Ailemiz köklü geçmişimizdir, Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi ailemizi istikbalimiz kılmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ederek aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı, gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmayı hedefliyoruz" dedi.

'AİLELER İÇİN ÖNEMLİ PROJELER HAYATA GEÇİRDİK'

Aile kurumu için önemli projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Göktaş, bu kapsamda aileyi daha güçlü, daha güvenli, geleceğe daha güvenle bakan bir toplum haline getireceklerini kaydederek, "Bu kapsamda ülkemizin dört bir yanında aileyi merkezi alan projeler hayata geçiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kapsayan politikalarımızla, aileyi daha güçlü, daha güvenli, geleceğe daha güvenle bakan bir toplum haline getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller güçlü ailelerde yetişir ve güçlü aileler, güçlü Türkiye'nin teminatıdır. Gaziantepliler, bugün birlikte oyunlar oynayacaksınız. Birlikte güleceğiz. Biz sabahtan beri gerçekten çok çeşitli etkinlikler gördük ama en önemli birlikte hatırlayacağız, aile olmak her gün yeniden kurulan bağdır. Çocuklarımızın kahkahalarla umudu yaşlılarımızın ellerinde hatırayı göreceğiz. Bu festivalden aldığımız ilhamla her birimiz evimizin en güçlü kalesi olmasını sürdüreceğiz" diye konuştu.

'DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Göktaş, aile kurumuna önem verdiklerini ve yapılan çalışmalarla birçok destek sunduklarını söyledi. Aile danışmanlığı ve eğitim programlarıyla, aile içi iletişimi kuvvetlendirdiklerini ve dijital dünyanın getirdiği riskleri azaltmak, dijital bağımlılıkla mücadele etmek ve aileleri bilinçlendirmek için geniş kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Göktaş, "Depremlerle, salgınlarla, krizlerle sarsıldık, ama dağılmadık. Çünkü temelimiz sağlamdı, ailemiz vardı. Ailemiz, köklü geçmişimizdir. 2025 yılını Aile Yılı ilan ederek, aileyi güçlendirmeyi, değerlerimizi korumayı ve gelecek nesillere sağlam bir miras bırakmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ülkemizin dört bir yanında aileyi merkeze alan projeler hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin aile kurmalarını teşvik ediyoruz. 81 ilde yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğümüz 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' ile evlenecek çiftlere destek oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde özel sektörümüzle imzaladığımız indirim protokolü ile genç çiftlerimizin birçok temel ihtiyacını kolaylıkla karşılamasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra yerelde de valiliklerimiz, belediyelerimiz, yerel işletmelerimizle iş birliği yapıyoruz. Aynı zamanda, genç çiftlere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz. Aile danışmanlığı ve eğitim programlarıyla, aile içi iletişimi kuvvetlendiriyoruz. Dijital dünyanın getirdiği riskleri azaltmak, dijital bağımlılıkla mücadele etmek ve aileleri bilinçlendirmek için geniş kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra, ekonomik desteklerle ailelerin refahına katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda doğum yardımı miktarını güncelledik ve geliştirdik. Ulaştırmada Türk Hava Yolları, Devlet Demir Yolları ve şehirlerarası otobüs firmalarıyla iş birliği yaptık. Ailece yapılacak seyahatlerde Aile Yılı'na özel indirimleri hayata geçirdik. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımlarına öncülük ediyoruz. Daha birçok konuda destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü nesiller, güçlü ailede yetişir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Gaziantep Aile Festivali'nde - Son Dakika

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