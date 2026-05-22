Bakan Göktaş\'tan çeyiz ve evlilik desteği vurgusu

Bakan Göktaş, Bağcılar Belediyesi Çeyiz Evi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, evlilik hazırlığında olan gençlere yönelik önemli bir çalışmanın açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

Bağcılar Belediyesinin aile, çocuk, genç ve engellilere yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Göktaş, Belediye Başkanı Yasin Yıldız'a teşekkür etti.

Aile kurmanın, sevgi, sadakat ve sorumluluk üzerine yeni bir hayat kurmak olduğunu belirten Göktaş, evliliğin, bireylerin hayatlarını düzenleyen, nesiller arasında güçlü bağlar kuran ve toplumu ayakta tutan en kıymetli müessese olduğunu vurguladı.

Göktaş, "Bizim kültürümüzde gençlerin yuva kurmasına destek olmak, komşuluk hukukundan akraba dayanışmasına uzanan köklü bir geleneğin parçasıdır. Çeyiz hazırlığı da bu geleneğin içinde, ailelerin emeğini, büyüklerin duasını ve toplumun dayanışma ruhunu taşıyan özel bir yere sahip. Bu nedenle, evlilik yolculuğunda olan gençlerimize sahip çıkmak çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Saha ziyaretinde bir annenin çocuğunun çeyiz desteğiyle ilgili talebini ilettiğini anlatan Göktaş, "Dolayısıyla biz de Bakanlık olarak ailelerimizin sağlıklı yuva kurmalarına yönelik pek çok adım atıyoruz. Bu doğrultuda her çalışmayı, aile politikalarımızın aslında önemli bir parçası olarak görüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda aileyi merkeze alan politikalar yürüttüklerini belirten Göktaş, geçen yıl deprem bölgesinde başlatılan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredisi desteğinin sürdüğünü kaydetti.

Göktaş, "Bu kapsamda da özellikle evlenmek isteyen, 18-29 yaş arasındaki gençlerimize çok kıymetli bir desteği hayata geçirmiş olduk. 18-25 yaş arasındaki gençlerimiz için 250 bin olan bu desteği, 26-29 yaş için de 200 bin lira olarak güncelledik. Ayrıca 2 bin 146 firmayla da çeşitli anlaşmalar yaptık." açıklamasında bulundu.

Çeyiz Evi'nin de bu desteklerin önemli bir ayağını oluşturduğunu ifade eden Göktaş, "Zira evlilik kredisi kriterine giren gençlerimizin doğrudan buraya başvurup çeyiz desteği de alabileceği bir proje. Bu kapsamda da sadece Aile ve Gençlik Fonu'ndan, İstanbul'dan 24 bin 16 gencimiz faydalandı. Türkiye genelinde 211 bin 400 gencimiz de yararlanmaya hak kazandı." bilgisini paylaştı.

Göktaş, Bakanlık olarak yalnızca maddi destek sunmadıklarını vurgulayarak, "Bu proje kapsamında evlilik öncesi eğitim programlarımız var ve bu kapsamda da 198 bin 534 gencimiz evlenmeden önce, bu krediye başvurduktan sonra bu eğitim programına katılıyorlar ve yuva kurma yollarında gerekli rehberliği de Bakanlık olarak sağlıyoruz." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta evlilik kredisine ilişkin yeni destekleri açıkladığını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Nüfus Fonu kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle bu desteği çocuk sahibi genç ailelerimiz için yeni imkanlarla da büyüttük. İlk çocuk sahibi olan çiftlerimizin 12 aylık taksitlerini erteliyoruz. İkinci çocuk sahibi olan çiftlerimizin ise kalan tüm taksitlerini de hibe ediyoruz. Hem 12 ayı erteliyoruz ilk çocukta, aynı zamanda 12 aylık bir hibeyle de siliyoruz. Dolayısıyla ailelerimiz aslında çok daha erken yaşta anne, baba olmayı da tattığında bu destekten daha da güzel bir şekilde faydalanıyor."

Göktaş, yeni doğum yapan ailelere yönelik desteklerin de sürdüğünü dile getirerek, "Her doğum yapan annemiz bizlere başvurduğu andan itibaren bir desteği hak ediyor. Dolayısıyla hem aileyi koruyacağız, çocukları güçlendireceğiz hem de yeni yuva kurmak isteyen genç çiftlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Bağcılar Belediyesi'nin aile odaklı projeler yürüttüğünü aktaran Göktaş, ilçede 0-3 yaş grubuna yönelik yeni bir çocuk bakım merkezi projesinin de hayata geçirileceğini sözlerine ekledi.

"4 tane düğün salonumuz yapılıyor"

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da Çeyiz Evi projesinin, önceki dönem Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir döneminde vaat edilen projeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Yıldız, "Devlette devamlılık esastır. Biz de bu devamlılığı sağlayarak bu projeyi gerçekleştirdik, üzerine de katarak devam ettireceğiz." dedi.

Çeyiz Evi'nin yanı sıra yeni projeler yürüttüklerini belirten Yıldız, "Çok yakın zamanda, ihalelerini de bitirdik, 4 tane düğün salonumuz yapılıyor. Bu düğün salonlarını da yine ilk başta ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak temin edeceğiz." diye konuştu.

İlçede kreş projelerinin sürdüğünü kaydeden Yıldız, 16 tane kreş hedeflerinin olduğunu, eylül itibarıyla eğitim öğretim yılına 9 kreşle başlayacaklarını söyledi.

Çeyiz Evi 500 metrekarelik alanda hizmet verecek

Demirkapı Mahallesi'nde inşa edilen Çeyiz Evi, 500 metrekarelik alanda hizmet verecek.

İhtiyaç sahibi çiftlerin ücretsiz yararlanabileceği tesiste beyaz eşya, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, banyo ve ev tekstili kategorilerinde ürünler yer alıyor.

İlçede ikamet eden çiftler, Bağ-Kartlarına yüklenen puanlarla Çeyiz Evi'nden alışveriş yapabilecek, seçilen ürünler ise belediye tarafından adreslerine teslim edilecek.

Tesiste ayrıca evlilik öncesi çiftlere yönelik aile içi iletişim, eşlerin sorumlulukları ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin eğitim seminerleri de düzenlenecek.