Bakan Göktaş, "İstanbul Odağında Kadın Politikaları Arama Konferansı"nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi demek, toplumsal refahın ve adaletin yükselmesi demektir. Yapılan araştırmalar, kadınların iş hayatına eşit katılımının ülke ekonomilerine önemli kazanımlar getirdiğini ortaya koyuyor." dedi.

Bakanlık ile İstanbul Nişantaşı Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "İstanbul Odağında Kadın Politikaları Arama Konferansı, İstanbul Nişantaşı Üniversitesinin Sarıyer Yerleşkesi'nde yapıldı.

Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin (KASAUM) akademik birikimini saha deneyimiyle buluşturarak kadınların güçlenmesine katkı sağlayan önemli merkezler olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, " Türkiye'de son 23 yılda hayatına en fazla dokunduğumuz kesimlerin başında kadınlar vardır. Geriye dönüp baktığımızda gurur duyduğumuz mücadelelerimizden biri, kadınların hak ve hürriyetlerini geliştirme yolunda verdiğimiz kararlı ve çetin mücadeledir." şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bu söz, aslında hepimizin şu ortak inancını yansıtıyor. Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi demek, toplumsal refahın ve adaletin yükselmesi demektir. Yapılan araştırmalar, kadınların iş hayatına eşit katılımının ülke ekonomilerine önemli kazanımlar getirdiğini ortaya koyuyor. Kadının güçlenmesi elbette sadece ekonomik boyutla sınırlı değildir. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, kız çocuklarımızın kaliteli eğitime erişimini güvence altına almak en temel önceliklerimizdendir çünkü kadınların bilgiyle donanması hem kendi hayatlarında hem de toplumsal bilinçte dönüşümü beraberinde getiriyor. Bu nedenle 2025'i 'Aile Yılı' olarak ilan ettik."

Göktaş, kadınlarla ilgili çalışmaları kapsamlı stratejik belgeler ve eylem planlarıyla yürüttüklerini kaydetti.

Geçen 8 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle hayata geçirdikleri "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın kadınların birçok alanda güçlenmesini hedefleyen bütüncül yaklaşımla hazırlandığını vurgulayan Göktaş, "Bu belge, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelerden yerel yönetimlere kadar tüm paydaşların sorumluluklarını da ortaya koymaktadır. Oluşturduğumuz Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulları ile de eylem planımızın hem merkezi hem de yerel düzeyde etkin ve koordineli bir şekilde hayata geçirilmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, "V. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı" için hazırlık çalışmalarına başladıklarının altını çizerek, 25 Kasım'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle şiddetle mücadeleyi en üst düzeyde devlet politikası olarak hayata geçirdiklerini söyledi.

"6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ile bu mücadelede dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki düzenlemeye sahip olduklarına işaret eden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"İhtisaslaşmış kurumsal mekanizmalarımızla koruyucu ve önleyici hizmetlerle erken müdahalelerde bulunabiliyoruz. Şiddet döngüsünü kırmak için şiddet faillerinin sağlıklı ve şiddetsiz davranışlar geliştirmelerine yönelik programlar yürütüyoruz. Çalışmaları devam eden 'Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın tüm paydaşların yararlanabileceği önemli bir başvuru kaynağı olacağına inanıyoruz. 'Şiddete sıfır tolerans' ilkemiz doğrultusunda yeni stratejilerle yola devam edeceğiz. Bu mücadeleye siyaset üstü anlayışla bakıyoruz ve insan hakları temelli bir yaklaşımla ele alıyoruz."

Göktaş, tüm bu stratejik politikalar ve hizmetlerin devletin kadın hakları konusundaki kararlılığının göstergesi olduğunu belirterek, "Tabii bu çalışmalarımızın yanı sıra sahada kadınların hayatına dokunan pek çok sosyal ve ekonomik destek projesi de yürütüyoruz. Aile Destek Merkezlerimiz olan ADEM'lerde mesleki kurslar, psikososyal destek ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunarak kadınların hayata daha güçlü katılmasını sağlıyoruz." dedi.

Özellikle kız çocuklarının eğitime devamını teşvik ettiklerini dile getiren Göktaş, 1248 yeni kadın kooperatifi kurulmasını sağlayarak kadınlara hem gelir hem de girişimcilik alanında fırsatlar sunduklarını vurguladı

"Kız öğrencilerimizin STEM alanlarına yönelmesini teşvik ediyoruz"

Bakan Göktaş, Milli Teknoloji Hamlesi'nin kadınların aktif katılımıyla başarıya ulaşacağına inandıklarına dikkati çekerek, "Bu doğrultuda kız öğrencilerimizin STEM alanlarına yönelmesini teşvik ediyoruz. 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' Projesi'yle mentörlük, burs ve staj imkanları sunuyoruz. Özel sektörle işbirlikleri kurarak kadın girişimcilerin ürünlerini piyasaya ulaştırmalarına destek oluyoruz. Yapay zeka, temiz enerji gibi alanlarda kadın girişimci sayısını artırmak için özel eğitim programları yürütüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla cesur, risk alan ve özgüvenli kadın girişimcilerin başarılarını görünür kılıyoruz." diye konuştu.

Kadın politikalarını oluştururken bilgi çağında oldukları gerçeğinden yola çıkarak hareket ettiklerini dile getiren Göktaş, şunları söyledi:

"Siz kıymetli hocalarımızı rehber edinerek bilimsel verilerle desteklenmiş, sahadan gelen ihtiyaçlarla şekillenmiş, sürdürülebilir ve etkili adımlar atıyoruz. İşte bu konferans kapsamında gerçekleştireceğimiz grup çalışmalarında da KASAUM'ların kurumsal kapasitesini güçlendirmek, YÖK-Bakanlık işbirliğinde kadınlara yönelik yeni projeler geliştirmek, kadınların iş gücüne daha güçlü katılımını sağlamak ve beceri temelli güçlenmelerini desteklemek, kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilini artırmak, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal kapasiteyi artırmak ve toplumsal katılımı güçlendirmek ve elbette dijitalleşme ve yapay zeka çağında kadın politikalarının dönüşümünü planlamak gibi kritik konuları derinlemesine ele alacağız."

Göktaş, buradan çıkacak her fikrin kadınların daha güçlü, daha eşit ve daha etkin bireyler olarak topluma katılımını sağlayacak vizyonun parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Göktaş, konuşmaların ardından katılımcılarla fotoğraf çektirdi.