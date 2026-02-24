Bakan Göktaş, Kadın Sağlığı İçin Görüştü

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de ABD Kadın Sağlığı Enstitüsü Başkanı Valerie Huber ile görüştü.

Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ABD Kadın Sağlığı Enstitüsü Başkanı Sn. Valerie Huber ile bir araya geldik. Aile kurumunun korunmasına, kadınların her alanda güçlenmesine ve sağlık ile sosyal destek hizmetlerine erişim imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kadın odaklı sosyal politikalarımızın kapsayıcılığını geliştirmeye, uluslararası iş birliklerimizi ilerletmeye ve ortak projeler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz."