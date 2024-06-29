Bakan Göktaş, koruyucu aile olan Kutlu ailesini ziyaret etti

Güncel

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2020 yılında koruyucu aile olan Kutlu ailesini ziyaret etti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu aile olan Kutlu ailesinin İstanbul'daki evine misafir oldu. İki çocuk sahibi Kutlu ailesi tarafından oldukça sıcak karşılanan Bakan Göktaş, ziyarette, aile tarafından himaye edilen çocukla yakından ilgilendi.

10 binin üzerinde çocuğun koruyucu ailenin yanında olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, çocukların aile ortamında büyümesinin önemine değinerek, ileriki süreçte koruyucu aile sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Kutlu ailesine duyarlılıkları için teşekkür eden Göktaş, Bakanlık olarak tüm koruyucu ailelerin her zaman destekçisi olduklarını ifade etti.

Kutlu ailesi ise gerek koruyucu aile yanında olan ve gerekse de devlet korumasından bulunan çocuklara çok iyi imkanlar sağlandığını belirterek, yapılan çalışmalar ve hassasiyet için Bakan Göktaş'a teşekkürlerini iletti. Bakan Göktaş, ziyaret sonunda koruyucu aile himayesinde bulunan çocuğun odasını gezdi ve çocuklara oyuncak araba hediye etti.