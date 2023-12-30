 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Göktaş, Pençe-Kilit bölgesindeki gazileri ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Göktaş, Pençe-Kilit bölgesindeki gazileri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanıp gazi olan askerleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından gazilere desteklerini ifade ederek, terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

30.12.2023 - 16:02,
Abone Ol

Bakan Göktaş Pençe-Kilit bölgesinde yaralana askerleri ziyaret etti

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanıp gazi olan askerleri ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanıp gazi olan askerleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından açıklamalarda bulunarak, Bakanlık olarak her zaman gazilerin yanında olduklarını ifade etti.

Operasyonlarda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Göktaş, "Yaralı askerlerimizi ziyaret ettik, sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldık. Hepsinin gerek fiziksel gerek psikolojik sağlık durumları iyiye gidiyor, moralleri gayet yerinde Şehit ve gazilerden sorumlu Bakanlık olarak her zaman onların yanındayız. Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin birliğini beraberliğini hedef alan her tehdidin karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, Pençe-Kilit bölgesindeki gazileri ziyaret etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mahinur Özdemir Göktaş, Gata, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Pençe-Kilit bölgesindeki gazileri ziyaret etti - Son Dakika


16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26
Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11
Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44
Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı

Son Dakika
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Türkiye'de Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
14:44 Sivasspor'da Servet Çetin ile yollar ayrıldı
14:29 Oyunculuğa ara vererek çiftlik kurmuştu! İlker Ayrık yeni hayatını anlattı: 11 köpek, 2 eşeğim var
14:25 Süper Kupa krizinin ardından provokasyon içerikli paylaşımda bulunan 2 şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 16:58:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Pençe-Kilit bölgesindeki gazileri ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement