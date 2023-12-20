Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, sahipsiz köpek saldırısında yaralanan çocuğu ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Keçiören'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ı tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Keçiören'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ı tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde bugün ziyaret etti. Göktaş'ı hastaneye gelişinde Rektör Mehmet Cahit Güran karşıladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın tedavi gördüğü odaya çıkan Göktaş, doktorlardan küçük çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Göktaş, anne Ergül ve baba Halil Yılmaz ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Göktaş, aileye verilen psikososyal destekle ilgili de bilgi aldı.