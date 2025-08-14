Bakan Göktaş'tan Deprem ve Yangın İçin 10 Milyon Lira Destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ilk etapta toplam 10 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, deprem ve yangın bölgeleri ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, deprem ve yangınlardan etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına kaynak aktardıklarını bildirdi. Bakan Göktaş, bu kapsamda aktarılan kaynakların detaylarına ilişkin, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, deprem ve yangınlarda mağdur olan hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Balıkesir Sındırgı'ya 4 milyon lira, Çanakkale'ye 6 milyon lira olmak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, ayrıca, deprem ve yangınlardan etkilenenlere yönelik psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren sahada çalışmalarını sürdürdüğünü de belirterek, "Bakanlık olarak bu zorlu süreçte yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yaraları sarmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.