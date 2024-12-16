Bakan Göktaş'tan Filiz Y'ye Destek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da eşinin tehdit ve fiziksel şiddetine maruz kalan Filiz Y'ye her türlü desteğin verileceğini bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan Filiz Y, eşinin tehdit ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını belirterek, sosyal medya üzerinden darbedilmiş fotoğraflarını ve yaşadığı şiddeti anlatan videoları paylaşıp, yetkililerden yardım istedi.

TBMM Genel Kurulunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında sosyal medyadaki yardım çağrısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ulaştı.

Genel kuruldan çıkan Bakan Göktaş, kendisine sosyal medya üzerinden gelen mesaja yanıt verip Filiz Y'nin iletişim bilgilerini öğrendi.

Gerekli adımların atılacağını ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin yakından takip edileceğini belirten Göktaş, bürokratlarına kadına ivedilikle destek olunması talimatı verdi.

Filiz Y'ye destek olan kadınlar, Bakan Göktaş'ın attığı mesajın ekran görüntüsünü sosyal medyada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bizzat kendisi ilgileniyor. Bakanımıza teşekkür ederiz." notuyla paylaştılar.