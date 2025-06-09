Bakan Göktaş'tan 'Madleen' Gemisi Saldırısına Lanet

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine yönelik saldırısını lanetledi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani yardım taşıyan Madleen gemisine yönelik alçak saldırının, yalnızca mazlumlara değil, tüm insanlığın vicdanına yapıldığını belirtti.

İsrail'in uluslararası hukuku tanımayan insanlık dışı saldırılarının, sistematik bir zulüm politikasına dönüştüğünü kaydeden Göktaş, "Açlığı, susuzluğu, çaresizliği silah olarak kullanan bu soykırımcı zihniyeti en sert biçimde lanetliyoruz. Filistin nehirden denize özgür olana dek susmayacağız." ifadelerini kullandı.