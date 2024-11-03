Bakan Göktaş\'tan Şiddet Uyarısı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal paylaşım sitelerinin temsilcileriyle bir araya gelerek, 'şiddet içeren yayınlar' konusunda uyardı.

Bakan Göktaş, uluslararası sosyal paylaşım sitelerinin Türkiye temsilcileri ile bir toplantı yaptı. Tiktok ve Instagram'ın da aralarında bulunduğu sosyal paylaşım sitesi temsilcileriyle yaptığı görüşmede Bakan Göktaş, "Sadece bir bakan olarak değil, aynı zamanda bir anne olarak konuşuyorum. Çok geniş kitlelere ulaşan dijital içerikler, zaman içinde bağımlılığa, dürtüsel davranış bozukluklarına yol açabiliyor. Başka bir ifadeyle bireylerin toplumsal uyum ve birlikte yaşam becerilerine zarar veriyor. Suç işleme riskini artırıyor ve hukuki yaptırımı olan fiillerin gerçekleşmesine zemin hazırlıyor. Ekran süreleri uzayan kullanıcıların aynı görüntülere maruz kaldıkça duyarlılıkları zayıflıyor. Bu noktada özellikle şiddet içeren yayınlar, suçun normalleşmesine sebep oluyor" dedi.

'NE GEREKİRSE YAPMAKTA KARARLIYIZ'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı son araştırmanın, çocukların büyük bir çoğunluğunun internet ve sosyal medya kullanıcısı olduğunu, çocukların yüzde 91,3'ünün internet kullandığını, yüzde 66,1'inin ise düzenli sosyal medya kullanıcıları arasında yer aldığını vurgulayan Bakan Göktaş, "Yapay zeka destekli yazılımlarla zararlı içeriklerin filtrelenmesini ve çocukların yaşlarına uygun, gelişimlerini destekleyen içeriklere yönlendirilmesi oldukça önemli buluyoruz. Bu anlamda etkin ebeveyn kontrol araçlarının sunulmasının dijital ortamın güvenliğini artıran bir unsur olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Çocuklarımızı korumak için de ne gerekirse yapmakta kararlıyız" diye konuştu. Sosyal platform temsilcileri de toplantıdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, iş birliğinin önemini belirtti. Sorunun küresel çapta olduğunu, diğer ülkelerde de benzer sorunların yaşandığını ifade eden sosyal paylaşım siteleri temsilcileri, aldıkları önlemleri anlattı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan da temsilcilerin katıldığı toplantıda iş birliğinin artırılması ve bu tür toplantıların yapılması konusunda görüş birliği oluştu.