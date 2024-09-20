Bakan Güler, ASEAN Büyükelçilerini Kabul Etti - Son Dakika
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Bakan Güler, ASEAN Büyükelçilerini Kabul Etti

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Milli Savunma Bakanı Güler, ASEAN ülkeleriyle iş birliğini ve ilişkileri güçlendirmeyi vurguladı.

20.09.2024 21:34
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(ANKARA)- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülke büyükelçilerini kabul etti. Güler, "Son 10 yılda Güneydoğu Asya'daki temsilcilik ağımızı genişlettik ve ASEAN ülkelerinin Ankara'daki temsilciliklerinin artmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülke büyükelçileri ile Bakanlıkta görüştü. Görüşmede konuşan Bakan Güler  şunları söyledi:

Asya-Pasifik bölgesi küresel jeopolitiğin merkezinde yer almaktadır

"Dünyanın en hızlı büyüyen bölgesi ve küresel büyümeye en büyük katkıyı sağlayan Asya-Pasifik bölgesi küresel jeopolitiğin merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle bu bölge geleceğin bölgesidir. Üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli jeostratejik öneme sahip Türkiye aynı zamanda Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Akdeniz ve bir Karadeniz ülkesidir. Türkiye'nin 2015 yılında Sektörel Diyalog Ortaklığı Statüsü'nü elde etmesi, ASEAN ile ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığımızın da bir göstergesidir.

ASEAN ile  iş birliği çoğunlukla ekonomik alanda ilerlemekte

Türkiye Eylül 2011'den bu yana ASEAN'a bir büyükelçi akredite etti. 2017'den beri Sektörel Diyalog Ortağı olduğumuz ASEAN ile iş birliğimiz, Pratik İş Birliği Alanları Belgesi kapsamında çoğunlukla ekonomik ve sosyokültürel alanlarda ilerlemektedir. Önümüzdeki dönemde deniz güvenliği, terörle mücadele, askeri tıp, barışı koruma operasyonları ve kara mayınları gibi alanlarda diğer çalışma gruplarında ASEAN ülkeleriyle daha fazla iş birliği yapabileceğimizi umuyoruz.

Savunma sanayisi ikili ilişkilerimizin önemli bir boyutudur

Filipinler ile ticaret, savunma sanayisi ve sivil havacılık gibi alanlarda verimli iş birliğimiz bulunmaktadır. Son dönemdeki üst düzey görüşmeler ilişkilerimize ivme kazandırdı. Savunma sanayisi ürünlerimize olan ilginizi yakinen takip ediyoruz. Malezya ile pek çok alanda iş birliğimiz bulunmaktadır. Savunma sanayisi ikili ilişkilerimizin önemli bir boyutudur. Malezya'nın LMS projesi için bir Türk firmasını seçmesinden de büyük bir memnuniyet duyduk. Bunlar ülkelerimiz arasında bir savunma ekosistemi oluşturmaya yönelik önemli adımlardır. Daha yakın iş birliği ve koordinasyon her iki taraf için de faydalı olacaktır."

Bakan Güler, ASEAN Büyükelçilerini Kabul Etti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakan Güler, ASEAN Büyükelçilerini Kabul Etti - Son Dakika

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