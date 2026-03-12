Bakan Güler'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
Bakan Güler'den İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı Açıklaması

12.03.2026 12:28
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Milli Savunma Bakanlığı olarak, şanlı tarihimizden, değerlerimizden ve asil milletimizden aldığımız güçle, vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından milli marş olarak kabul edildiğini hatırlatan Güler, bu anlamlı günün bir milletin küllerinden doğuşunu, hür yaşama azmini ve inancını dünyaya ilanını temsil ettiğini belirtti.

Güler mesajında, İstiklal Marşı'nın, kalemiyle cephede savaşan büyük dava ve fikir adamı Mehmet Akif Ersoy'un yüreğinden süzülmüş, milletin ruh kökünden beslenmiş bir şaheser olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"O mısralar, top seslerinin yankılandığı, yoklukların kol gezdiği bir dönemde milletimize cesaret aşılamış, umudu diri tutmuş, istikbale olan inancı perçinlemiştir. Asil milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde imanını, vatan sevgisini ve bağımsızlık tutkusunu kuşanarak tarihin akışını değiştirmiştir. O gün verilen mücadele, sadece bir toprak savunması değil, aynı zamanda ezanımızın susmaması, bayrağımızın inmemesi ve milletimizin onurunun çiğnenmemesi için verilmiş mukaddes bir varoluş mücadelesidir. Necip milletimizin milli ve manevi değerlerinin en berrak ifadesi olan İstiklal Marşı'mızın her bir kıtası vatan sevgisini, bayrak hürmetini, şehadet bilincini ve Hakk'a bağlılığını en veciz şekilde ortaya koymaktadır. Bizlere düşen görev de ecdadımızın emanetini aynı şuurla taşımak, bağımsızlığımızın bedelini asla unutmamak ve bu ruhu gelecek nesillere eksiksiz aktarmaktır. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı olarak, şanlı tarihimizden, değerlerimizden ve asil milletimizden aldığımız güçle, vatanımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmek için gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda gayret göstermeye devam edeceğiz."

Güler, şehitlerin kanlarıyla sulanan aziz vatan toprakları üzerinde ay yıldızlı bayrak dalgalandıkça, İstiklal Marşı'nın da ilelebet yankılanacağını vurgulayarak, "Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Harbi'mizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden gazilerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanı, Mehmet Akif Ersoy, Yaşar Güler, Türkiye, Güncel

