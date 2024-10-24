Bakan Güler, SAHA EXPO 2024'teki TUSAŞ standında düzenlenen anma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Güler, SAHA EXPO 2024'teki TUSAŞ standında düzenlenen anma töreninde konuştu Açıklaması

Bakan Güler, SAHA EXPO 2024\'teki TUSAŞ standında düzenlenen anma töreninde konuştu Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Dün gece kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük başarıyla hava harekatlarını icra etmiştir.

24.10.2024 13:16
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Dün gece kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük başarıyla hava harekatlarını icra etmiştir. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki TUSAŞ standında anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, dün Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşlarından TUSAŞ'ın tesislerine alçakça ve şerefsizce bir saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Ülkenin ve milletin huzuru, yerli ve milli savunma sanayisini hedef alan menfur saldırıyı bir daha lanetlediğini belirten Güler, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, şehitlerin ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

Acının büyük olduğunu ancak evlatlarının intikamını almak için kudretlerinin daha büyük ve kararlılığın tam olduğunu ifade eden Güler, "Bu hain saldırı aynı zamanda, teröristlerin ve hamilerinin ülkemizin yükselen markası, tam bağımsızlık ülkümüzün lokomotifi yerli ve milli savunma sanayimizden ne kadar rahatsızlık duyduklarının da bir işaretidir. TUSAŞ tesislerimizde, başta milli muharip uçağımız KAAN olmak üzere HÜRJET, HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve ANKA İHA'larımız gibi birbirinden değerli ve kritik projeler yürütülmekte, savunma sanayimizin göz bebeği sistemler üretilmektedir." diye konuştu.

"Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir"

Böylesine kritik bir tesisin hedef alınmasının elbette tesadüf olmadığına dikkati çeken Güler, "Bir maşa olan terör örgütlerinin ve onları güden karanlık güçlerin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Ancak unutulmasın ki, Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir. Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Güler, savunma sanayisinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha emin, daha kararlı bir şekilde ilerleyeceklerini kaydederek, "TUSAŞ'ımızın ve birbirinden seçkin personelinin de bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elde edeceği başarılarla göğsümüzü kabartacağına ve asil milletimizin gururu olmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Sizlerin ve savunma sanayimizin tüm seçkin mensuplarının her zaman yanında olacağız. Unutmayınız ki sizlerin azmi çalışkanlığı ve yüksek gayreti terörle mücadelede en önemli güvencelerimizden biridir." ifadelerini kullandı.

Ülkenin ve halkın güvenliği ile huzuruna kasteden şer odaklarını bertaraf etmeye, bu coğrafyadan son terörist yok olup gidinceye kadar mücadelelerine artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceklerini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Nitekim dün gece kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük başarıyla hava harekatlarını icra etmiştir. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütlerinin tüm tesis ve faaliyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Operasyonlarımız kararlı ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir. PKK, PYD, YPG, başta olmak üzere hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır."

Törende, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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