Bakan Güler, şehit ve gazi çocukları ile buluştu

22.04.2026 16:26
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve gazilerin çocukları ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndaki buluşmada; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da yer aldı. Bakan Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak onlarla yakından ilgilendi.

'23 NİSAN YALNIZCA BİR BAYRAM DEĞİL'

Bakan Yaşar Güler, şehit ve gazi çocuklarına hitap ederek, "Sevgili çocuklar, kahraman şehit ve gazilerimizin emaneti kıymetli evlatlarım; hoş geldiniz. Sizleri görmek ne kadar güzel. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı yürekten tebrik ediyorum. Bugün hep birlikte çok güzel bir bayramı kutlamanın tarifsiz mutluluğu içerisindeyiz. Sizlerin sevincini, umutlarını ve hayallerini paylaştığımız ve gözlerinizdeki heyecanı gördüğümüz böylesine özel bir günde siz değerli evlatlarımızı bakanlığımızda ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Kıymetli yavrularım; üzerinde yaşadığımız aziz vatan toprakları, bizlerin en kıymetli varlığıdır. Bu güzel vatan kolay kazanılmamış, büyük emekler ve fedakarlıklarla bizlere emanet edilmiştir. Nitekim bir asır önce ülkemizi işgal etmek isteyen güçlere karşı büyük bir mücadele verilmiştir. Güçlü bir inançla başlatılan Milli Mücadele asil milletimizin kaderini değiştiren en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bu mücadele devam ederken 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte millet iradesi her şeyin üzerinde tutulmuş ve geleceğimizin temelleri sağlam bir şekilde atılmıştır. Başta Milli Mücadele'nin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımız, dedelerimiz büyük bir kararlılıkla mücadele ederek zafer kazanmış ve bizlere bağımsız bir Cumhuriyet bırakmışlardır. Bu nedenle 23 Nisan, yalnızca bir bayram değil; aynı zamanda özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve güçlü bir geleceğe olan inancımızın da en önemli sembollerinden biridir" dedi.

'EVLATLARIMIZ BAŞIMIZIN TACIDIR'

Güler, devamında şöyle konuştu:

"Bugün bayrağımız göklerde özgürce dalgalanıyorsa ve bizler bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Onlar sizlerin güven içinde büyümesi, hayaller kurabilmesi ve güzel bir geleceğe ulaşabilmesi için büyük fedakarlıklar yaptılar. Bu kıymetli mirası korumak ve daha güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özellikle vurgulamak isterim ki şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan ailelerimiz ve siz yavrularımız başımızın tacısınız. Bu kıymetli emanetin temsilcileri olan sizlerden beklentim kendinize güvenmeniz, merak duygunuzu hiç kaybetmemeniz ve sürekli öğrenmeye açık olmanızdır. Kitap okuyan, araştıran, soru soran ve düşündüklerini cesaretle ifade edebilen bireyler olarak yetişmeniz hem sizin hem de ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır."

'YAPTIĞINIZ İŞİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPIN'

Çocuklara tavsiyede bulunan Güler, "İleride hangi mesleği seçerseniz seçin, yaptığınız işi en iyi şekilde yapmanız ve ülkenize faydalı bireyler olmanız, en büyük hedefiniz olmalıdır. Sizler, bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz ve bizler için çok değerlisiniz. Sizlerin mutluluğu ve başarısı hepimizin ortak sevincidir. Bu yüzden devletimiz sizlerin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi güven içinde büyüyebilmesi ve hayallerini gerçekleştirebilmesi için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Çünkü sizlerin güçlü, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi ülkemizin yarınlarını daha aydınlık kılacaktır. Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de her zaman yanınızda olmaya ihtiyaç duyduğunuz her an destek vermeye devam edeceğiz. Unutmayın ki bizler büyük bir aileyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi; rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kez daha kutluyor; sizlere sağlık, mutluluk, başarı ve umut dolu bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

