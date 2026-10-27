Bakan Gürlek, 3 ilde yürütülen soruşturmalarda operasyon yapıldığını açıkladı

Bakan Gürlek, 3 ilde yürütülen soruşturmalarda operasyon yapıldığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gürlek, güvenli sokaklar ve gençlerin korunmasının yanı sıra yasa dışı bahis ağlarıyla örgütlerin ekonomik kaynaklarını hedef aldıklarını söyledi. Bugün Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen 3 soruşturmada operasyon yapıldığını açıkladı.
Bakan Gürlek: Hedefimiz açıktır: Sokaklarımızı güvenli tutmak, gençlerimizi suç örgütlerinden korumak, yasa dışı bahis ağlarını çökertmek ve suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutmaktır. Bu doğrultuda bugün Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirilmiştir.
Kaynak: DHA
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