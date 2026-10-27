Bakan Gürlek, 3 ilde yürütülen soruşturmalarda operasyon yapıldığını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Gürlek, 3 ilde yürütülen soruşturmalarda operasyon yapıldığını açıkladı

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Bakan Gürlek, 3 ilde yürütülen soruşturmalarda operasyon yapıldığını açıkladı
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Gürlek, güvenli sokaklar ve gençlerin korunmasının yanı sıra yasa dışı bahis ağlarıyla örgütlerin ekonomik kaynaklarını hedef aldıklarını söyledi. Bugün Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen 3 soruşturmada operasyon yapıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek: Hedefimiz açıktır: Sokaklarımızı güvenli tutmak, gençlerimizi suç örgütlerinden korumak, yasa dışı bahis ağlarını çökertmek ve suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını kurutmaktır. Bu doğrultuda bugün Ankara, İstanbul ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde yürütülen 3 ayrı soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştirilmiştir.

Kaynak: DHA
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