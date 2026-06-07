Adalet Bakanından Gazatrilogy sitesine tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalet Bakanından Gazatrilogy sitesine tebrik

07.06.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anadolu Ajansının Gazze'deki soykırım ve savaş suçlarını belgeleyen Gazatrilogy sitesini erişime açmasını tebrik ederek, bu çalışmanın uluslararası hukuk önünde adalet arayışına güçlü bir kanıt sunduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği suçları belgeleriyle gözler önüne seren "Gazatrilogy" internet sitesini erişime açan Anadolu Ajansını (AA) tebrik etti.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşanan soykırımın ve savaş suçlarının kayıt altına alınması ve tüm dünyanın erişimine sunulmasının son derece kıymetli bir çalışma olduğunu belirtti.

Soykırım ve savaş suçlarının uluslararası hukuk önünde hesabının sorulmasının ise evrensel vicdanın en temel beklentisi olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan, AA habercilerinin hazırladığı 'Kanıt, Tanık ve Sanık' üçlemesi, İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği suçların unutulmaması adına tarihe düşülen acı bir kayıt olduğu gibi UCM nezdinde adalet arayışına sunulmuş güçlü bir kanıt dosyasıdır. Bu tarihi hukuk arşivini dijital platforma taşıyarak tüm dünyanın erişimine açık bir kayıt olarak sunan başta Sayın Serdar Karagöz olmak üzere tüm AA ailesini yürekten tebrik ediyorum. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gazze'de yaşanan zulmün hesabının uluslararası hukuk önünde sorulması adına hakkın ve hakikatin yanında durmaya devam edeceğiz. Zalimler er ya da geç adalet önünde hesap verecektir."

İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği suçları, UCM Roma Statüsü kapsamındaki deliller, tanıklıklar ve uluslararası hukuk kararları çerçevesinde belgeleyen Kanıt, Tanık ve Sanık kitaplarına, "https://gazatrilogy.com/tr" sitesinden erişilebiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Akın Gürlek, Teknoloji, Güncel, Gürlek, Hukuk, Gazze, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanından Gazatrilogy sitesine tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

15:04
Açıkladığına bin pişman olacak Hakan Safi’ye Hakan Çalhanoğlu şoku
Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku
14:51
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar
14:30
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
14:17
Hangi aday önde Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
Hangi aday önde? Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
14:15
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 15:07:16. #7.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakanından Gazatrilogy sitesine tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.