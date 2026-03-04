Bakan Işıkhan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Bakan Işıkhan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması

Bakan Işıkhan, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı\'nda konuştu Açıklaması
04.03.2026 18:01
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Son dönemde yaşadıklarımız, bize, güçlü bir liderliğe, sağlam bir devlet iradesine ve güvenilir bir savunma kapasitesine sahip olmamızın her zamankinden daha önemli olduğunu göstermiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Son dönemde yaşadıklarımız, bize, güçlü bir liderliğe, sağlam bir devlet iradesine ve güvenilir bir savunma kapasitesine sahip olmamızın her zamankinden daha önemli olduğunu göstermiştir. İşte tam da bu anlayışla şu noktada şunu ifade etmek istiyorum, ne mutlu ki başımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var." dedi.

Işıkhan, ilk olarak Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş'ı ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına geçen Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, dünyanın ve bölgenin, son derece ağır bir kargaşanın içinde olduğunu söyledi.

Ortadoğu'da süregelen çatışmaların, bölgedeki güç dengeleri ve uluslararası gerginliklerin, devletlerin ve milletlerin ne kadar zorlu bir dönemden geçtiğini gözler önüne serdiğini ifade eden Işıkhan, "Son dönemde yaşadıklarımız, bize, güçlü bir liderliğe, sağlam bir devlet iradesine ve güvenilir bir savunma kapasitesine sahip olmamızın her zamankinden daha önemli olduğunu göstermiştir. İşte tam da bu anlayışla şu noktada şunu ifade etmek istiyorum, ne mutlu ki başımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin." dedi.

Işıkhan, Türkiye'nin bugün çok güçlü, itibarlı ve güven içerisinde ayakta durmasının temelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın azimli ve kararlı liderliğinin bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız döneminde savunma sanayimizde gerçekleştirilen devrimsel dönüşüm sayesinde Türkiye, artık kendi gökyüzünü, kendi sınırlarını ve kendi çıkarlarını daha güvenli bir şekilde koruyabilmektedir. Bugün İHA'larımızdan muharip uçaklarımıza, insansız deniz araçlarımızdan yerli füzelerimize kadar uzanan bu büyük dönüşüm, bu tablo Türkiye'nin artık kendi kaderine sahip çıkan bir güç haline geldiğini de göstermektedir. Allah milletimizin ve milletin lideri Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olsun."

"Bizim rehberimiz, bu aziz milletin duasıdır"

Işıkhan, dünya tarihine yeni bir başlığın açıldığı yeni bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ancak görüyoruz ki muhalefet ne yazık ki dünyada ve bölgemizde olup bitenlerin farkında değil. Yaşanan büyük kırılımları idrak edemiyorlar ve göremiyorlar. Hala küçük ve günlük siyasi hesapların peşinde koşuyorlar. Milletin ve ülkenin menfaatini öncelemek yerine, dar bir siyasi bakış açısıyla hareket ediyorlar. Oysa bugün birlik olma, dirayetli olma, milli meselelerde tek yürek olma günüdür. Bizim pusulamız, milletimizin menfaatidir. Bizim rehberimiz, bu aziz milletin duasıdır. İnşallah ramazanın bereketiyle, biz millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha fazla pekiştirerek, güçlü Türkiye yolculuğumuzu; Türkiye Yüzyılı hedefimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bir yandan ülkenin güvenliğini tahkim ederken, diğer yandan da çalışma hayatında, sosyal politikalarda, sosyal güvenlik alanında vatandaşların refahını artırmak için çalıştıklarını dile getiren Işıkhan, "Emekçimizin hakkını korumak, işçinin, memurun, emeklimizin yanında olmak; onları savaşlara, afetlere, krizlere karşı olabildiğince korumak bizim asli görevimizdir. Her şartta Bakanlık olarak ülkemizi geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

"İşsizlik oranı yaklaşık 3 senedir tek haneli seviyelerde devam etmektedir"

Işıkhan, istihdamda ve işgücüne katılımda son yılların en iyi seviyelerinde devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İşsizlik oranı yaklaşık 3 senedir tek haneli seviyelerde devam etmektedir. Gençlerde işsizlik oranı 2005 yılından itibaren en düşük seviyede. Erkeklerde işsizlik oranı 2005 yılından bu yana en düşük seviyede. Kadınlarda ise son 13 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Türkiye, son 10 yıldaki darbe teşebbüsüne, pandemiye, bölgemizdeki savaşlara, asrın felaketine rağmen bunları başarabildiyse, gerçekten büyük ve güçlü bir ülkedir. Türkiye savunma sanayinde ve teknolojide gösterdiği atılımlarla dünyada en güvenli ve en güçlü ülkeler arasındaki konumunu daha da yükseltmiştir. Türkiye tüm bunları başardıysa milletimizin feraseti ve Cumhurbaşkanımızın liderliği ve gayretleri sayesindedir. Allah milletimizden de Cumhurbaşkanından da razı olsun. Elbette tüm bu başarının arkasında da Cumhurbaşkanımıza yol arkadaşlığı yapan çok güçlü bir teşkilatımız var."

Kaynak: AA

