Bakan Işıkhan'dan Dijital Dünya Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Işıkhan'dan Dijital Dünya Uyarısı

Bakan Işıkhan\'dan Dijital Dünya Uyarısı
15.06.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma Bakanı Işıkhan, dijital bağımlılığa dikkat çekerek sınırların önemini vurguladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İnsanlarla kurduğumuz ilişkilerde nasıl belli sınırlar ve kriterler belirliyorsak, dijital dünyayla kurduğumuz bu ilişkilerde de belli sınırlar koymak ve irademizin yönetimini, sanal dünyaya teslim etmekten kaçınmak durumundayız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3'üncü Türk Metal Genç İşçiler Büyük Kurultayı'na katıldı. Programda Bakan Işıkhan'ın yanı sıra; Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri Fatih Ay ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı.

'GENÇLERİMİZİN BAŞARILARINI GÖRMEK BİZLERİ GURURLANDIRIYOR'

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin en büyük sermayesinin beşeri gücü olduğunu vurgulayarak, "Bu gücün manivelası ise hiç kuşkusuz, geleceğe yön verecek olan gençlerimizdir. Binlerce yıldır kıtaları aşan zaferlerimizin mimarları, bugüne kadar atılmış en önemli adımlarımızın mihmandarları, ülkemizin yerli ve milli kalkınma yolculuğunu aklıyla, fikriyle ve enerjisiyle omuzlayanlar, bu süreci yürütenler, hep gençler olmuştur. Bu hakikati, Türk Metal ailesinin, en genç mensuplarıyla dolu şu salona baktığımızda dahi rahatlıkla görebiliyoruz. Bugün gençlerimiz, içinde bulunduğumuz teknoloji ve enformasyon çağının da etkisiyle, geçmişe kıyasla daha pratik, daha inovatif, daha bilinçli ve bunun doğal bir sonucu olarak daha üretken konumdadır. Teknolojinin hızla ilerlediği ve sosyal hayatı da aynı hızla dijitalleştirdiği bir dönemden geçiyoruz. Yapay zekadan otomasyona ve bilişimden enerji verimliliğine kadar uzanan her alanda, gençlerimizin varlığını ve başarılarını görmek bizleri gururlandırıyor. Ancak her değişim ve dönüşüm, doğası icabı kritik sorunlara da sebep olmakta, madalyonun diğer yüzünü görmeyi de gerekli kılmaktadır. Bugün, dijital sistem sadece çalışma hayatı ve endüstri ilişkilerini dönüştürmekle kalmamış, artık günlük rutinlerimizi de yönetir hale gelmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.

'TEKNOLOJİ VE DİJİTAL ARAÇLAR, SOSYAL HAYATIN KAÇIŞ NOKTASI DEĞİL'

Teknolojinin, hayatı kolaylaştırabildiği ancak bir noktadan sonra tehlikeli bir boyuta dönüşebileceğine de dikkat çeken Işıkhan, "Teknoloji ve dijital araçlar, sosyal hayatın kaçış noktası veya sorumluluklarımızın acil çıkış kapısı değildir. Dolayısıyla dijital bağımlılıktan korunmanın ve gençlerimizi de bu tehlikelerden korumanın öncelikli yolu; dijital mecralara dair gerçeklik algımızı doğru yönde belirlemek ve bu alanları birer sorun çözücü bir araç olarak görmekten vazgeçmektir. Bilgiye erişim hızının saniyelere hatta saliselere düştüğü günümüzde, gençlerimizin çok daha bilinçli olması gerektiğine inanıyor ve özellikle genç kardeşlerimizi bu tür risklere karşı tekrar uyarmak istiyorum. İnsanlarla kurduğumuz ilişkilerde nasıl belli sınırlar ve kriterler belirliyorsak, dijital dünyayla kurduğumuz bu ilişkilerde de belli sınırlar koymak ve irademizin yönetimini, sanal dünyaya teslim etmekten kaçınmak durumundayız" diye konuştu.

'ÇALIŞMA HAYATINDA SAĞLIKLI BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Bakan Işıkhan, metal sektörünün, Türkiye'nin üretim ve ihracatında büyük payı olan ve aynı zamanda dijitalleşmenin de en çok etkilendiği sektörlerden bir tanesi olduğunu belirtti. Işıkhan, Türk Metal Sendikası'nın iş kolunun en büyük sendikası olmasının yanı sıra üyelerinin yüzde 40'ının genç üyelerden oluştuğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla sizlerin de emek verdiği, ekmeğini kazandığı bu sektörde dijital dönüşümü doğru yönetmek, değişimi olumlu bir gelişime çevirmek, faydalarından maksimum yararlanmak ve riskleri azami ölçüde azaltmak hepimizin elindedir. Bakanlık olarak; İŞKUR aracılığıyla, özellikle kadınlara ve gençlere yönelik yürüttüğümüz dijital okuryazarlık ve teknolojik okuryazarlık eğitimleri tam da bu noktada önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Katılımcılarımıza bir taraftan, çağın gerektirdiği dijital becerileri kazandırıp onların geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasını sağlarken, diğer yandan da dijital mecranın risklerine karşı bilinç kazandırma, sanal dünya ile fiziksel dünya arasındaki gerçeklik algısını doğru yönlendirmeye yönelik eğitimlerimizle çalışma hayatında sağlıklı bir dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle, sadece 2026 ocak-nisan ayı içerisinde 3 bin 797 kişinin bu eğitimlerden faydalanmasını sağlamış durumdayız. Çalışma hayatında dönüşüme yön verecek bu tür eğitim ve projelerle; sendikalarımız, konfederasyonlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla iş birliği yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ATALAY: BU ÜLKENİN ETİK YASASINA İHTİYACI VAR

Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ise "Bu ülkenin bir etik yasasına ihtiyacı var. Başta bizden, sendikalardan başlasınlar. Siyasi partilere, belediye başkanlarına kadar herkes; ne aldı, ne verdi, ne yedi, ne içti hesap versin. 10 sene, 20 sene geriye gitsinler; çoluğu, çocuğu, kardeşi hesap versin. Hırsızın terör örgütünden farkı yok. Onun için biz işçiler vatan hainliğini de hırsızları da emek hırsızlarını da dışlayacağız. Bir işveren var ki işçiyi yerin altında çalıştırıyor, aylardır maaşını vermiyor. Türkiye duyuyor, devletin tamamı duyuyor. Sayın Bakanım, bunun lisansını iptal etme imkanınız yok mu? Bu maden işçisinin parasını vermiyor. Bunlar kene gibi emek hırsızı, ülkenin belli kesimlerinin sırtına biniyorlar. Bu vatandaşın ihalelerini iptal edin, bıraksın gitsin buradan. Son günlerde ülkemizde yaşananları beraber izliyoruz. Bir an evvel bu ülkede kırmadan, dökmeden işçiler de siyasi partiler de yol almak durumunda. Bizim toplum olarak ana muhalefete de iktidara da demokrasiye de ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan'dan Dijital Dünya Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı
ABD Başkanı Trump’tan Lübnan’a saldıran İsrail’e tepki ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki
Mbappe’den N’Golo Kante’ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile... Mbappe'den N'Golo Kante'ye övgü dolu sözler: 64 yaşında bile...
İtalya’da eski general Meloni’ye resmen savaş açtı İtalya'da eski general Meloni'ye resmen savaş açtı
Galatasaray’da Nelsson defteri kapandı Bu parayı veren imzayı attırır Galatasaray'da Nelsson defteri kapandı! Bu parayı veren imzayı attırır
Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah’a küfür etti Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Faslı futbolcuların secde ettiği fotoğrafı paylaşıp Allah'a küfür etti
Okan Buruk’tan Osimhen için açıklama: Yoluna inşallah G.Saray’da devam edecek Okan Buruk'tan Osimhen için açıklama: Yoluna inşallah G.Saray'da devam edecek
Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol Beyaz et soruşturmasında gözaltına alınan 29 şüpheliye adli kontrol
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı

15:09
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl’ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
14:59
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
14:54
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti Fatih Terim’den ezber bozan çıkış
Şok yenilgi sonrası kamera karşısına geçti! Fatih Terim'den ezber bozan çıkış
14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
14:35
Dünya Kupası’nda VAR krizi Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
14:05
Balkonda infial yaratan görüntü Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
13:31
Emniyette büyük değişim 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
13:04
Arda Güler’in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor Son düdükle çılgına döndü
Arda Güler'in maç sonu tepkisini dünya konuşuyor! Son düdükle çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 15:45:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan Dijital Dünya Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.