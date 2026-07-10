Bakan Işıkhan: "Türkiye, NATO Zirvesi'nde Diplomasi Gücünü Bir Kez Daha Gösterdi"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne ilişkin, " Türkiye'nin küresel arenadaki konumu adına çok mühim bir milat olarak gördüğümüz bu organizasyonu, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle alnımızın akıyla gerçekleştirdik" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da ilk olarak Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Işıkhan, daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

NATO Zirvesi kapsamında, devlet ve hükümet başkanlarını, bakanları, parlamento üyelerini, diplomatları, askeri bürokratları ve dünyanın dört bir yanından gelen medya mensuplarını Ankara'da ağırladıklarını belirten Işıkhan, "Güvenlikten ticarete, çalışma hayatından ekonomik ilişkilere kadar pek çok konu, bu zirve kapsamındaki toplantılarda ve görüşmelerde ele alındı. Gerek ülkemiz gerekse ittifak üyeleri adına kritik kararlar alınarak önemli anlaşmalara da imza atıldı. Biz de bu süreçte hem müttefik ülke liderlerini karşıladık hem de mevkidaşlarımızla devletlerimiz adına önemli görüşmeleri gerçekleştirdik" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN İTİBARI VE GÜCÜ BİR KEZ DAHA ORTAYA KONDU"

Işıkhan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin küresel arenadaki konumu adına çok mühim bir milat olarak gördüğümüz bu organizasyonu, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, devlet ricalimize yakışır bir ev sahipliğiyle hamdolsun alnımızın akıyla gerçekleştirmiş olduk. Bu olağanüstü organizasyon, Türkiye'nin küresel sahnedeki itibarının ve gücünün de bir göstergesi oldu. Hafta boyunca dünya medyası, Türkiye'nin ulaşımdan karşılama törenlerine, misafirlerine sunduğu ikramlardan tutun da masada dünyanın en güçlü ülkelerine dahi diplomatik konularda sözünü nasıl dinlettiğine kadar uzanan bir güç gösterisini aktardı."

Dünyanın Türkiye'nin kadim devlet geleneğine bir kez daha şahit olduğunu belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle dünya bir kez daha Türkiye'nin kadim devlet geleneğinden gelen diplomatik iletişim kabiliyetine, kapsayıcı yönetişim anlayışına ve gerçek liderlik şuuruna şahit oldu. Maalesef güçlü olanın haklı sayıldığı bu küresel sistemde, daha adil bir dünyanın teminatı olduğuna inandığımız ülkemizi daha güçlü kılmak için sadece aziz milletimizin değil, umudunu bize bağlamış tüm coğrafyaların da huzuru ve refahı için gayret gösteren herkesin bu tabloda bir yeri ve hissesi vardır. Bu sürecin, her geçen gün daha da büyüyen Türkiye'nin ve Türkiye Yüzyılı'nın ayak sesleri olacağına yürekten inanıyor, zirvenin tüm müttefik ülkeler adına bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum."

"MALATYA GÜÇLÜ LİDERLİĞİ VE MİLLET İRADESİNİ İYİ BİLİR"

Konuşmasının son bölümünde Malatya'ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, "Malatya, yerel kalkınmanın dinamiklerini, halka hizmeti ve gönül belediyeciliğinin inceliklerini çok iyi bilen ve çok iyi icra eden bir şehrimiz. Bu şehir güçlü bir liderin ne demek olduğunu bilir. Millet iradesinin ne olduğunu, Anadolu irfanının ne olduğunu çok ama çok iyi bilir. Aynı zamanda Malatya, merhum Turgut Özal gibi bu ülkenin yerli ve milli akıllarını, ferasetli liderlerini yetiştirmiş şehirlerden biridir" ifadelerini kullandı.