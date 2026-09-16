Bakan Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen heyetini kabul etti, ek zam ve refah payı gündemdeydi

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'yi Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede kamu çalışanları ve emeklilerin ekonomik ve sosyal hakları ile çalışma hayatına ilişkin talepler ele alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sendika ve konfederasyonlarla çalışma hayatını güçlendirmek amacıyla istişare içinde adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise görüşmede kamu çalışanlarının gündemindeki sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerini kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini açıkladı.

Kahveci, kamu görevlilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesi ve mevcut sorunların çözülmesine yönelik taleplerini Bakan Işıkhan'a ilettiklerini belirtti.

Görüşmede ek zam ve refah payı, ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması, 3600 ek gösterge, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nın sorunları, bayram ikramiyesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na ilişkin değişiklik taleplerinin de gündeme geldiği bildirildi.