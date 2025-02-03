Bakan Kacır: "Ar-Ge, yatırım ve tedarik planlamaları ve nitelikli insan kaynağı yatırımları, Türk savunma sanayiini küresel ölçekte devler ligine... - Son Dakika
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Bakan Kacır: "Ar-Ge, yatırım ve tedarik planlamaları ve nitelikli insan kaynağı yatırımları, Türk savunma sanayiini küresel ölçekte devler ligine...

Bakan Kacır: "Ar-Ge, yatırım ve tedarik planlamaları ve nitelikli insan kaynağı yatırımları, Türk savunma sanayiini küresel ölçekte devler ligine taşıdı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan güçlü siyasi irade ve istikrarlı...

03.02.2025 20:43
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Bakan Kacır: "Ar-Ge, yatırım ve tedarik planlamaları ve nitelikli insan kaynağı yatırımları, Türk savunma sanayiini küresel ölçekte devler ligine taşıdı"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan güçlü siyasi irade ve istikrarlı devlet politikaları, milli ve özgün ürünleri önceleyen uzun dönemli Ar-Ge, yatırım ve tedarik planlamaları ve nitelikli insan kaynağı yatırımları; Türk savunma sanayiini küresel ölçekte devler ligine taşıdı" dedi.

Türkiye ve Macaristan arasında gerçekleştirilen Savunma İnovasyon Çalışma Grubu'nun ilk toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Türk heyetini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır temsil ederken Macar heyetini Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky temsil etti. Görüşmelerinin ardından, Çalışma Grubu Usul ve Esasları belgesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır ve Macar mevkidaşı Bobrovniczky tarafından imzalanarak 2025 yılı için bir taslak eylem planı oluşturulması hedeflendi.

Savunma sanayiini ve inovasyonu Türkiye ile Macaristan arasında öncelikli iş birliği alanları olarak belirlendiğini vurgulayan Bakan Kacır, "18 Aralık 2023'te gerçekleştirilen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı marjında, Bakanlığımız ve Macaristan Savunma Bakanlığı arasında 'Savunma Teknolojileri Alanında Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Mutabakat zaptına istinaden; yapılan hazırlık çalışmalarının ardından, bugün Bakanlar düzeyinde ilk toplantısını yaptığımız Türkiye-Macaristan Savunma İnovasyon Çalışma Grubunu kurduk. Çalışma grubunda iki Bakanlığın yanı sıra, Türkiye'nin ve Macaristan'ın savunma sanayiinde lider kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor. Çalışma grubunun bugün gerçekleştirdiğimiz ilk toplantısında, Macar dostlarımız ile iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek yeni iş birliklerinin tohumlarını atmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Macaristan'ın Türkiye için kıymetli bir dost, önemli bir ticaret ve yatırım ortağı olduğuna dikkati çeken Kacır, 2002'de yalnızca 524 milyon dolar olan ticaret hacminin, 22 yılda yaklaşık 8 kat arttırarak 4,4 milyar doların üzerine çıkarıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ortak vizyonları doğrultusunda; iki ülke arasındaki ilişkilerin "geliştirilmiş stratejik ortaklık" düzeyine yükseltilmesinin iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileri taşınmasına zemin hazırladığını belirten Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Ortak hedeflerimize ulaşma noktasında somut katkılar sunacak önemli adımları, son dönemde kararlılıkla hayata geçirdik. Türk-Macar Dostluk Anlaşmasının yüzüncü yılı vesilesiyle geçtiğimiz yılı 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutladık. Bilim ve inovasyonun, giderek artan küresel rekabetin ve sürdürülebilir kalkınmanın temel itici gücü haline geldiği dönemde, Türkiye ve Macaristan olarak ortak geleceğimizi bilgi, teknoloji ve yenilik üzerine inşa etme arzusundayız. Bu çerçevede, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısında, 2025 yılını 'Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı' olarak kutlama kararı aldık. Önümüzdeki günlerde Macaristan'a gerçekleştireceğim ziyaretle, Türkiye-Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılının açılışını gerçekleştireceğiz. 6. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısının iki ülke açısından stratejik önemi yüksek çıktılarından birisi de, kuşkusuz sayın Bakanla imza altına aldığımız, sözlerimin başında da zikrettiğim 'Savunma Teknolojileri Alanında Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği Mutabakat Zaptı'ydı. Bildiğiniz üzere, Türkiye savunma sanayiinde son 22 yılda büyük bir atılım gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan güçlü siyasi irade ve istikrarlı devlet politikaları, milli ve özgün ürünleri önceleyen uzun dönemli Ar-Ge, yatırım ve tedarik planlamaları ve nitelikli insan kaynağı yatırımları; Türk savunma sanayiini küresel ölçekte devler ligine taşıdı. Ürün, sistem ve alt sistem bazlı yerlileşme çalışmalarımız neticesinde; yerlilik oranımızı 22 yılda yüzde 20'den yüzde 80'lerin üzerine çıkardık. AB'de bu oran halen yüzde 20'lerdedir. Savunma projelerimizin niteliği ve niceliği büyük bir gelişim gösterdi. 2002'de sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bu sayı mevcutta binin üzerine çıktı. Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayii ürünleri, tüm dünyada savaş paradigmalarını baştan şekillendiren ve jeopolitik dengeleri değiştiren kritik bir güç unsuru olarak ifade ediliyor."

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Mehmet Fatih Kacır, Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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