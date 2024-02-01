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Bakan Kacır, 'Dijital Sanat Akademisi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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Bakan Kacır, 'Dijital Sanat Akademisi'nin açılışına katıldı

Bakan Kacır, \'Dijital Sanat Akademisi\'nin açılışına katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Dijital Sanat Akademisi'nin açılışına katıldı. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında, 180 kişiye 6 ay boyunca animasyon ve modelleme alanında teorik ve pratik eğitimler verilecek. Eğitimleri tamamlayan katılımcılar, animasyon firmalarının projelerinde yer alma ve mesleki yeteneklerini geliştirme imkanı bulacak.

01.02.2024 19:32
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Dijital Sanat Akademisi'nin açılışına katıldı. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından açılışa ilişkin yaptığı açıklamada, ISF Studios ve sektör paydaşlarının işbirliğinde heyecan verici bir projenin açılışını yaptık. Çocuklarımızda büyük bir 'Milli Teknoloji Hamlesi' farkındalığı oluşturan Rafadan Tayfa çizgi filmi ile tanıdığımız ISF Studios ve sektör paydaşlarının işbirliğinde heyecan verici bir projenin açılışını yaptık. Ankara Kalkınma Ajansımız aracılığıyla desteklediğimiz 'Dijital Sanat Akademisi Projesi'yle, animasyon ve tasarım temel becerilerine sahip insan kaynağımızı geliştireceğiz. Akademi bünyesinde 180 kişiye 6 ay boyunca animasyon ve modelleme alanında teorik ve pratik eğitimler sunacağız. Katılımcılara, eğitimleri sonrasında animasyon firmalarının projelerinde yer alma ve mesleki yetilerini artırma imkanı sağlayacağız. Mart ayında başlamasını planladığımız eğitimlere katılmak isteyen arkadaşlarımızın Ankara Kalkınma Ajansımıza başvuru yapmasını bekliyoruz dedi.

Kaynak: DHA

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Mehmet Fatih Kacır, Ankara, Sanat, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kacır, 'Dijital Sanat Akademisi'nin açılışına katıldı - Son Dakika
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