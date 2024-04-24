Bakan Kacır: Teknoloji Tekeli Fırsat Eşitliğine Zarar Veriyor - Son Dakika
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Bakan Kacır: Teknoloji Tekeli Fırsat Eşitliğine Zarar Veriyor

Bakan Kacır: Teknoloji Tekeli Fırsat Eşitliğine Zarar Veriyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, belirli devletlerin ve şirketlerin teknoloji tekelini ellerinde tutmalarının fırsat eşitliğine zarar verdiğini dile getirdi. Bakan Kacır, OECD Bilim ve Teknoloji Politikaları Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası işbirliğine açık olduğunu vurgulayarak, inovasyon politikalarının detaylandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Kacır, TEKNOFEST ile gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırdıklarını ve tüm katılımcıları bu yıl Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.

24.04.2024 17:56
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, belirli devletlerin ve şirketlerin teknoloji tekelini ellerinde tutmalarının fırsat eşitliğine zarar verdiğini dile getirdi.

Bakan Kacır, dün ve bugün Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa Yüksek Eğitim ve Araştırma Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bilim ve Teknoloji Politikaları Bakanlar Toplantısına katıldı.

Toplantı kapsamında "Kesinti Dönemlerinde Geçişler İçin Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları", ?"Gelişmekte Olan Teknolojilerin Öngörülü Yönetişimi" ve "Yeşil Dönüşüm İçin Dönüştürücü Bir Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Gündemi" başlıklı oturumlarda konuşma yapan Kacır, Türkiye'nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki iyi uygulama örneklerini anlatarak uluslararası işbirliğine açık olduklarını söyledi.

Belirli devletlerin ve şirketlerin teknoloji konusunda tekeli ellerinde tutmalarının fırsat eşitliği başta olmak üzere demokratik değerlere zarar verdiğini vurgulayan Kacır, ekonomik büyüme ve toplumsal refah için inovasyondan yararlanırken riskleri de ele almak için detaylandırılmış politikalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

"Yeşil ve Adil Geçişler İçin Toplum Bilim, Teknoloji ve İnovasyona nasıl dahil edilir?" başlıklı oturumun başkanlığını da üstlenen Kacır, Türkiye'nin TEKNOFEST ile gençler başta olmak üzere teknolojiye toplumsal ilgiyi nasıl artırdığını aktardı.

Kacır, tüm katılımcıları bu yıl Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e davet etti.

İkili görüşmeler

Bakan Kacır, iki günlük Paris ziyaretinde, OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, Almanya Eğitim ve Bilim Bakanı Bettina Stark-Watzinger, Hırvatistan Bilim ve Eğitim Bakanı Radovan Fuchs, Slovenya Yüksek Eğitim, Bilim ve İnovasyon Bakanı Igor Papic ve Romanya Araştırma, İnovasyon ve Dijitalleşme Bakanı Ivan Bogdan ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve çevre kirliliği gibi yükselen küresel zorlukların yanı sıra giderek daha fazla görünür hale gelen bulaşıcı hastalıklar, gıda, su ve enerji güvensizliği ve artan toplumsal eşitsizliklerden kaynaklanan küresel tehditler karşısında, devletlerin araştırma ve inovasyon politikalarında çevik önemler almalarının zorunlu olduğu bu dönemde düzenlenen Bakanlar Toplantısı büyük önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu toplantının, OECD Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesinin küresel zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için dönüştürücü bilim, teknoloji ve inovasyon politikalarından faydalanmaya yönelik çalışmalarına zemin sağladığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, sürdürülebilirliğe odaklanan dönüştürücü bir bilim, teknoloji ve inovasyon politikası gündemini onaylamak hedefi doğrultusundaki toplantıda katılımcıların uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyacı dile getirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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