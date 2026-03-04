Bakan Kacır: Türkiye, Huzur ve İstikrar Adası Olmaya Devam Edecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ateş çemberine dönmüş bu coğrafyada Türkiye huzur ve istikrar adası olarak, güven adası olarak yoluna kararlılıkla devam edecek." dedi.

Kacır, Kocaeli ÜniAK tarafından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Kocaeli Üniversitesi kampüsünde hep birlikte tarihi bir beraberliğe imza attıklarını, bu iftar sofrasının aynı heyecanı ve coşkuyu paylaşarak yürüdükleri dava yolculuğunda unutulmaz bir anı olacağını söyledi.

Dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiğini belirten Kacır, dünyanın bütün yerleşik kabullerinin terk edildiği, uluslararası hukukun adeta ortadan kalkmakta olduğu bir dönemin müşahede edildiğini söyledi.

Kacır, böyle bir dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin ve Türk milletinin sadece bugününü değil, gelecek 100 yılını teminat altına alabilmek adına ne gerekiyorsa gerekli adımları kararlılıkla atmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, en büyük güçlerinin Türk milleti ve milletin birlik ve beraberliği olduğunu kaydetti.

En büyük kuvvetlerinin Türk gençliği, Türk gençliğinin milletine, bayrağına sımsıkı sahip çıkması olduğunu dile getiren Kacır, "İnşallah bu yolu hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ateş çemberine dönmüş bu coğrafyada Türkiye huzur ve istikrar adası olarak, güven adası olarak yoluna kararlılıkla devam edecek." diye konuştu.

Kacır, "Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salah" anlayışıyla son 23 yılda savunma sanayisinde muazzam adımlar attıklarına işaret ederek, "Türk milletinin evlatları sizler gibi genç insanlar, Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kağan'la, Kızıl Elma'yla Türk milletinin mührünü gökyüzüne vurdular ama çok daha fazlasını yapacağız. Çünkü istiyoruz ki Türk milleti şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda ilelebet hür ve tam bağımsız yaşasın. Bu anlayışla bu yolculuğu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ilgili tüm kurumların coğrafyada bir an evvel barış ve huzurun hakim olması, diplomasinin ve hukukun işler hale gelebilmesi için bütün gayretlerini ortaya koymaya devam ettiklerini anlatan Kacır, sağlık, sıhhat, huzur, birlik ve beraberlik içinde Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na erişmeyi diledi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş de AK Parti Gençlik Kolları olarak üniversite kulüpleriyle 81 ilde, 207 üniversitede iftarlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Okullarda, üniversitelerde, sokaklarda manevi iklimi hissettikleri ve kendi kodlarına döndükleri bir ramazan ayını hep birlikte yaşadıklarını vurgulayan İbiş, hep birlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde nice ramazanlara erişmelerini diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır, öğrencilerle orucunu açtı.

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Kamil Akın ve üniversite öğrencileri katıldı.