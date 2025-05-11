Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Akademisi" programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Akademisi" programına katıldı Açıklaması

Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı\'nda Milli Teknoloji Akademisi" programına katıldı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk milletinin öz evlatlarının Bayraktar, ANKA, AKINCI, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, GÖKBEY, KAAN, KIZILELMA ile Türk milletinin imzasını gökyüzüne attıklarını bildirerek, "Bu yolda yürüyen, inançla, gayretle çalışan başta gençlerimiz olmak...

11.05.2025 12:48
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk milletinin öz evlatlarının Bayraktar, ANKA, AKINCI, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, GÖKBEY, KAAN, KIZILELMA ile Türk milletinin imzasını gökyüzüne attıklarını bildirerek, "Bu yolda yürüyen, inançla, gayretle çalışan başta gençlerimiz olmak üzere herkesin önünü açmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kacır, Milli Türk Talebe Birliğinin düzenlediği, teknoloji alanında uzman isimlerin bir araya gelerek güncel konuları tartıştığı, " Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Akademisi" programına katıldı.

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Türkiye'nin kritik teknolojilerde yerli ve milli ürün ve sistemlerini kendi imkanlarıyla geliştirmesinin, teknolojik bağımsızlığını elde etmesinin ve nihai olarak yüksek teknolojide rekabetçi bir ülke olarak ekonomisini büyütmesinin ve refahını yükseltmesinin yolculuğu olduğunu belirterek, bu kapsamda TEKNOFEST düzenlediklerini anlattı. Atatürk Havalimanı'nda, 60 yıl kadar önce Nuri Demirağ tarafından TEKNOFEST'ler düzenlendiğini anımsatan Kacır, 2000'li yıllara böyle gelindiğini ancak 2000'li yıllarda çok şeyin değiştiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, güçlü liderliği ile "Kendi evlatlarımızın alın terine, akıl terine güvenerek geliştireceğiz, üreteceğiz" iradesini ortaya koyduğuna işaret eden Kacır, "Türk milletinin öz evlatları, Bayraktar, ANKA, AKINCI, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, GÖKBEY, KAAN, KIZILELMA ile Türk milletinin imzasını gökyüzüne attılar. Bu, bizler için özgüven devrimi aslında. Onlarca yıl 'başaramayız biz, diğerlerinin elde ettiklerini gerçeğe dönüştüremeyiz' diyerek öğrenilmiş ya da öğretilmiş çaresizliklerle geçen ömrümüzün adeta baharını yaşıyoruz. Yeniden diriliş yaşıyoruz. Şimdi bütün dünya Türk insansız hava araçlarının harp paradigmasını değiştirdiğini konuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Dev bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi inşa ettik"

Kacır, öncekilerden farklı olarak milli bilinç üzerine bu başarının yükseldiğinin altını çizerek, bir yandan eğitim sisteminde köklü değişiklikler yaptıklarını diğer yandan dünyanın en büyük teknoloji festivalleriyle milyonlarca gencin bu yolculuğa dahil olmasını sağladıklarını aktardı. Sektör Kampüste ve Yazılım Okulları gibi programlarla, üniversite çağındaki gençlerin daha fazla milli teknoloji hamlesi alanına yönelmesini teşvik ettiklerine değinen Kacır, şöyle devam etti:

"Dev bir AR-GE ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Türkiye'nin, dört bir yanında teknoparklarımız var. 22 yıl önce 2 teknoparkımız vardı, şimdi 106 teknoparkımız var. 22 yıl önce 56 şirket Türkiye'nin teknoparklarında faaliyet gösteriyordu, şimdi 11 bin 500 şirket Türkiye'nin teknoparklarında inovasyon yapıyor. 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezimiz var. AR-GE insan kaynağımızı, 29 binden 292 bine çıkardık. Türkiye'de bir yılda yapılan patent başvurusu sayısını, 414'ten 10 binin üzerine yükselttik. AR-GE harcamalarımızı, yıllık 1 milyar 200 milyon dolardan 16 milyar dolara çıkardık."

"Savunma sanayisinde, 3 bin 500 firmada 90 bin kişi çalışıyor"

Kacır, araştırma geliştirmeye Türkiye'de artık özel sektörün liderlik ettiğine işaret ederek, AR-GE'de yüzde 29 olan özel sektör payının, yüzde 65'lerin üzerine çıktığını bildirdi. Gençlerin bu başarıları ortaya çıkardığını vurgulayan Kacır, Türkiye'de savunma sanayinde yaş ortalamasının 30 olduğunu, bu ortalamanın ABD'de 50'nin üzerinde bulunduğunu belirtti.

Sadece savunma sanayisinde, 3 bin 500 firmada 90 bin kişi çalıştığını aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Halka halka bütün bu altyapıyı büyütmeye devam ediyoruz. Bu yolda yürüyen, inançla, gayretle çalışan başta gençlerimiz olmak üzere herkesin önünü açmaya devam edeceğiz. En önemli vazifemizin de bu olduğunu düşünüyoruz. Yürüttüğümüz bu gayretli çalışmalarla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte Türk milletinin Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmesini mümkün kılacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kacır, 'Türkiye Yüzyılı'nda Milli Teknoloji Akademisi' programına katıldı Açıklaması - Son Dakika

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