BAKAN KOCA\'DAN HASAN BİTMEZ\'İN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

KURTULMUŞ: DOKTORLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ BİLGİ, DURUMUNUN CİDDİ OLDUĞUDUR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partili Bitmez'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, "Doktorlarından aldığımız bilgi, durumunun ciddi olduğudur. Cenab-ı Allah'tan şifa diliyoruz. İnşallah, yapılan bu tıbbi müdahalelere olumlu cevap verir ve en kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde TBMM'ye, aramıza döner. Ailesi, eşi ve kızı burada. Onlar da gayet metin bir şekilde Cenab-ı Allah'ın şifa sahibi olduğunun bilincinde. Burada yapılan tıbbi çalışmaları dikkatle izliyorlar. Doktorlarımızın gayretiyle ümit ediyoruz ki başarılı bir sonuç elde edilecek ve Hasan Bitmez Bey tedavilere cevap vererek tekrar aramıza dönecek. Saadet Partisi grubuna, ailesine ve TBMM'ye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: DURUMU SON DERECE KRİTİK VE CİDDİ

Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için hastaneye gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bitmez'in kalbinin durduğunu, Meclis'te tekrar canlandırmak için çalışma yapıldığını söyleyen Bakan Koca, "20 dakikalık zaman diliminde Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırma devam edildi ve 20 dakika kadar sonra, hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyo ile iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü. Devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp akciğer pompasına bağlandı. Şu an hastamız, kendilerini de ziyaret ettim, kalp akciğer pompası ile hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler bir arada yakın takip ediyorlar" diye konuştu.

Umutcan ÖREN- Ali Eren İĞDE/ ANKARA,