Bakan Kurum'dan 2B Alanları İçin Tapu Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Kurum'dan 2B Alanları İçin Tapu Müjdesi

21.05.2025 16:56  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesi sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı. 5 milyon vatandaşı ilgilendiren tescil çalışmalarına hız verileceği bildirildi.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2B alanlarının mülkiyet haklarının belirlenmesiyle ilgili sürecin yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıklayarak, "5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız" dedi.

Kurum, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün (TKGM) 178. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen programa katıldı. Bakan Kurum, TKGM'nin son çeyrek asırda dijital dönüşümlere ayak uydurarak vatandaşlara modern hizmet sunduğuna dikkat çekti. Kurum, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Tapu teşkilatımızla kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız. Orman vasfını yitirmiş tüm alanlarda tespit çalışmalarını bu yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bu alanların kullanıcılarını süratle tespit edecek ve yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız. Ben yıl sonuna kadar tamamlayacağımız bu dev projemizle mülkiyet hakkına kavuşacak tüm vatandaşlarımıza, ailelerimize, annelerimize, yavrularımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

"Hem üretimi hem istikrarı arttırmış olacağız"

Şu anda binlerce uzman arkadaşımız, 81 ilimizin her metrekaresini kayıt altına almaya devam ediyor. 3 ay içerisinde yaklaşık 14 bin kilometrekare alanı, yani İstanbul'un karasal büyüklüğünün yaklaşık 3 katına denk gelen bir araziyi tespit edip bir yıl içerisinde tescil edeceğiz. 81 ilimize yayılmış olan bu arazileri gerek çiftçimizin tarımsal ihtiyaçları için gerek turizm alanlarını yine üretebilmek ve vatandaşımıza hizmet verebilmek için, sanayide üretimi teşvik etmek, destek olmak için, esnafımızın talebini karşılamak için kullanacağız. Hem üretimi hem istikrarı arttırmış olacağız. Türkiye ekonomisine güç kazandıracağız. Yine kentsel dönüşüm alanlarını belirleyerek, konut ihtiyacına cevap verecek; gerek konut fiyatını düşüreceği gerek kira fiyatını aşağı çekecek ve orta vadede konut fiyatlarını dengeleyecek, milletimizin ev sahibi olmasına imkan sağlayacağız. Bu arazileri tescil ettikten sonra gerek kentsel dönüşümde rezerv alan olarak kullanacağız gerekse kat karşılığı ilk evini alacak, ilk iş yerini yapacak vatandaşlarımıza burada ucuz arsa desteğiyle birlikte tüm arazi planlamasını yapmış olacağız.

"Vatandaşımızın tüm yatırım kararlarını en doğru ve şeffaf şekilde vermesini sağlayacağız"

Bu merkez sayesinde Türkiye artık adil, erişilebilir ve bu anlamda gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine kavuşacak. Artık vatandaşımız yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek. Aynı parsel sorgu sisteminde olduğu gibi taşınmazın gerçek piyasa değerini kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek. Vatandaşımız yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı ve bu anlamda tahminleri sürece ilişkin detaylı şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Halihazırda piyasada çokça karşılaştığımız ve vatandaşımızı rahatsız eden manipülasyonların da bu anlamda önüne geçmiş olacağız. Vatandaşımızın tüm yatırım kararlarını en doğru ve şeffaf şekilde vermesini sağlayacak; hem zamandan hem de maddi açıdan kazanmasına imkan tanımış olacağız.

"Afete hazırlıkta ve ekonomide İstanbul'un ve Türkiye'nin gücüne güç katacağız"

İstanbul, aynı zamanda deprem riskinin maalesef en yüksek olduğu şehir. Bu nedenle değer haritaları ve üç boyutlu şehir modelimizi, kentsel dönüşüm politikalarıyla entegre edeceğiz. İlçelerimizde, mahallelerimizdeki bu deprem riski yüksek alanların dönüşümü noktasında belediyelerimize de bu veriyi sunmak suretiyle, vatandaşımızla el ele İstanbul'un en riskli bölgelerindeki yapıların durumunu, dijital ortamdan anlık izleyecek ve adımlarımızı buna göre atmış olacağız. Tüm bu çalışmalarımız aslında başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizin tamamını afetlere hazırlıklı hale getirme çalışmalarıdır. İnşallah 2026 yılının ilk çeyreğinde İstanbul'dan başlamak ve İstanbul'da bu dijital entegrasyonu tamamlamak suretiyle, 2027 yılının ortasına kadar, tüm Türkiye'de aynı dijital altyapıyı hep birlikte hayata geçireceğiz. Hem afete hazırlıkta hem de ekonomide İstanbul'un ve Türkiye'nin gücüne hep birlikte güç katacağız."

Kaynak: ANKA

Murat Kurum, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan 2B Alanları İçin Tapu Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump Netanyahu’ya resti çekti: Gazze’de savaş durmazsa ABD Tel Aviv’i terk edecek Trump Netanyahu'ya resti çekti: Gazze'de savaş durmazsa ABD Tel Aviv'i terk edecek
İçişleri Bakanlığı ’30 ilçeye vali atanacağı’ iddiasını yalanladı İçişleri Bakanlığı '30 ilçeye vali atanacağı' iddiasını yalanladı
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi örgütlerinin tepkisini çeken sözlerine açıklık getirdi
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu
Hikmet Karaman, Zimbru’ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı Hikmet Karaman, Zimbru'ya istediği dünyaca ünlü golcüyü açıkladı
Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık Tonlarca ele geçirildi Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık! Tonlarca ele geçirildi
Sevgilisini öldürüp intihar etmişti Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı Sevgilisini öldürüp intihar etmişti! Veda mektubunda anlattıkları kafa karıştırıcı
İBB soruşturmasında ’kasa’ olarak anılan Fatih Keleş’in kardeşi de tutuklandı İBB soruşturmasında 'kasa' olarak anılan Fatih Keleş'in kardeşi de tutuklandı

17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
16:44
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
13:36
İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı
00:03
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız
23:26
Fatih Terim’in Al Shabab’ı şampiyona kaybetti
Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti
23:26
Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı
Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı
23:02
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
22:49
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
22:40
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
22:24
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 17:57:20. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan 2B Alanları İçin Tapu Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.