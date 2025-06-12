Bakan Kurum'dan Hava Kirliliği Mücadelesi Vurgusu - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan Hava Kirliliği Mücadelesi Vurgusu

12.06.2025 17:34
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Bakan Kurum, 53 tesise 38 milyon lira ceza kesildiğini, denetimlerin artırılacağını belirtti.

Bakan Kurum: "Hava kirliliğiyle mücadelede taviz vermiyoruz"

Havayı kirleten 53 tesise 38 milyon lira ceza kesildi

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sanayi tesislerinin baca çıkışlarını anlık takip eden Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi aracılığı ile mayıs ayında hava kirliliğine neden oldukları belirlenen 53 tesise 38 milyon 114 bin 589 TL ceza uyguladı. Denetimlerin her alanda artırılacağını belirten Bakan Kurum, "Hava kirliliğiyle mücadelede taviz vermiyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde çevre kirliliğine sebep olan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın sahada yaptığı periyodik denetimlerin yanı sıra, Sürekli İzleme Merkezi vasıtasıyla Türkiye genelindeki 414 sanayi tesisi ve 802 bacadaki emisyon değerleri, Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ile 7 gün 24 saat anlık takip ediliyor.

Sınır aşımları anında bildiriliyor

Tesis ve bacalardan atmosfere salınan kirletici gazlar ve partikül maddeler anlık ve kesintisiz olarak ölçülüp kaydediliyor. Yasal sınır aşımları bu sistem sayesinde anında Sürekli İzleme Merkezi'ne rapor ediliyor. Sürekli İzleme Merkezi'ne iletilen baca gazı emisyon değerlerinin incelenmesi sonucu mayıs ayında hava kirliliğine neden oldukları tespit edilen 53 tesise, 38 milyon 114 bin 589 lira ceza uygulandı.

"Halkımızın sağlığı ve doğamız için mücadelemiz sürecek"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çevremizi korumak için gece gündüz çalışıyor, hava kirliliğiyle mücadelede taviz vermiyoruz. Kurallara uymayan sanayi tesislerine gerekli cezaları uyguladık. Denetimlerimizi her alanda artıracağız. Halkımızın sağlığı ve doğamız için mücadelemiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Çevre mevzuatı kapsamında Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kurma zorunluluğu bulunmayan sanayi tesisleri de periyodik denetimlerle takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeşil dönüşüm hedefi doğrultusunda çevre dostu üretimi teşvik ederken, çevreyi korumak için de denetimlerine devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan Hava Kirliliği Mücadelesi Vurgusu - Son Dakika

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