Bakan Kurum'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kardeşlik şuuruyla çalışarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ekmeğimizi, suyumuzu, gücümüzü paylaşmaya devam edeceğiz.

03.05.2025 19:07
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kardeşlik şuuruyla çalışarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ekmeğimizi, suyumuzu, gücümüzü paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

KKTC'ye yapılan bu eserlerin taşıdığı özel anlam ve dünyaya verdiği önemli mesajın herkes tarafından iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Kıbrıs, Türk'ün öz yurdudur ve Kıbrıs, Mavi Vatan'ın sarsılmaz kalesidir. Bu dev eserler, eşsiz Türk yurdunu, sarsılmaz kaleyi daha da güçlendirmiş ve tahkim etmiştir. Kardeşlik şuuruyla çalışarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle ekmeğimizi, suyumuzu, gücümüzü paylaşmaya devam edeceğiz. Bu eserleri Kuzey Kıbrıs Türk Halkı'na armağan eden, temellerinin atıldığı ilk saatlerden bu yana yapım sürecini anbean takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Saygıdeğer KKTC Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza ve bakanlarımıza, evlatlarımıza bir gurur tablosu olarak yıllarca anlatacağımız bu eserlerin her metrekaresine alın teri döken, Türkiye'nin imar, inşa ve ihya gücü olan TOKİ'mize, emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kıbrıs'ımıza hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: AA

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