Bakan Kurum'dan Malatya Depremi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan Malatya Depremi Açıklaması

18.07.2026 07:00
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Murat Kurum, Battalgazi'de deprem sonrası olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir tespitin olmadığını, tüm ihbarları değerlendirdiklerini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Murat Kurum, 3. Sayfa, Politika, Malatya, Deprem, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan Malatya Depremi Açıklaması - Son Dakika

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