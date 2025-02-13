Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert yanıt: 'Gerçeği eğip bükmek kötü niyet ya da cehalettir' - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert yanıt: 'Gerçeği eğip bükmek kötü niyet ya da cehalettir'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İliç faciasındaki sorumluları eleştirmesine cevap vererek, gerçeğin eğilip büküldüğünü savundu ve eleştirilerini sert bir dille yanıtladı.

13.02.2025 22:09  Güncelleme: 22:35
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(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, İliç faciasının sorumlularının hesap vermediğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yanıt verirken, gerçeğin eğilip büküldüğünü savundu.

CHP lideri Özel, İliç faciasında yaşamını yitiren işçileri anarak, başta Bakan Kurum olmak üzere sorumluların hesap vermediğini söyledi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel'e şu yanıtı verdi:

"Sayın Özgür Özel; Hukuk, bilirkişi, ilgili mevzuat cevabı ortaya koyduğu halde hala gerçeği eğip bükmek ya kötü niyet ya da cehalettir. BU BİR.

İliç'te hayatını kaybeden vatandaşlar canımızdır, kardeşimizdir, acımızdır. Allah hepsine rahmet etsin. Onlardan geriye kalanlar devletimize emanettir. BU İKİ.

Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz. Ardınıza bile bakmadınız. Ne tek çivi çaktınız ne de bir derde derman oldunuz. Şimdi de milletimizin bir başka yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz. BU ÜÇ.

Sizde samimiyetin zerresi olsa Beşiktaş'ta ölüme terk edilen 29 işçimizin, Küçükçekmece'de belediye çukurunda can veren kızımızın, İzmir'de elektrik akımında sokak ortasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hesabını belediyelerinizden sorardınız. BU DÖRT.

Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez. Size tavsiyem, Gölge Genel Başkan olarak kendi iç hesaplaşmanız arasında harabeye çevrilmiş, şaibeli kurultay tartışmalarıyla yamalı bohçaya dönmüş siyasetinizi ve kariyerinizi kurtarma çabanıza başka malzeme bulun. BU DA BEŞ."

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e sert yanıt: 'Gerçeği eğip bükmek kötü niyet ya da cehalettir' - Son Dakika

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