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Bakan Kurum'dan Saraçoğlu paylaşımı

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Bakan Kurum'dan Saraçoğlu paylaşımı Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Kızılay'daki Saraçoğlu Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aslına uygun şekilde, tarihi dokusu korunarak yenilendi Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Kızılay'daki...

03.11.2024 11:39
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Bakan Kurum'dan Saraçoğlu paylaşımı

ANKARA - Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Kızılay'daki Saraçoğlu Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aslına uygun şekilde, tarihi dokusu korunarak yenilendi

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olan Kızılay'daki Saraçoğlu Mahallesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aslına uygun şekilde, tarihi dokusu korunarak yenilendi. Kızılay'ın merkezine geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen evlerin yer aldığı, 200'den fazla anıt ağacın bulunduğu, 3 binden fazla ağacın dikildiği yeni bir yeşil alan kazandırıldı. Bakan Kurum, "Sevgili Başkentliler, Ankara'nın kalbindeki Saraçoğlu Mahallesi'nin yenilenen yüzünü gördünüz mü? Bugün Saraçoğlu'nda vakit geçirmek, doğa ve tarih ile iç içe olmak için harika bir gün" notuyla Saraçoğlu'nun yeni görüntülerini paylaştı.

Türkiye'nin ilk toplu konut projesi olarak tasarlanan Saraçoğlu Mahallesi'nin yapımı 1946 yılında tamamlandı. Uzun yıllar boyu lojman olarak kullanılan yapılar zamana yenik düştü. 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atıl durumdaki bölgeyle ilgili talimat verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut harekete geçti ve 'Saraçoğlu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi' hayata geçirildi. 82 bin metrekare alanda konumlanan Saraçoğlu Mahallesi'nde koruma, yenileme ve yaşatma projesi çalışmalarıyla yeni sosyal donatılar oluşturuldu.

210 anıt ağaç koruma altında

Projeyle mahalleye geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen 119 konut, 159 odalı apart otel ve 237 iş yeri kazandırıldı. 44 bin metrekarelik yeşil alan ile bir de çocuk parkı yapıldı. Aynı zamanda alanda bulunan 210 anıt ağaç korundu ve 3 binin üzerinde ağaç dikildi. Geçen yıl tamamlanan projeyle Ankara'nın merkezi hem yeni bir yeşil alana hem de tarihi dokusu ortaya çıkarılmış yeni bir mahalleye kavuştu. Vatandaşlara Kızılay'ın kalbinde yeşil alanlar ve kafelerin bulunduğu nefes alabilecekleri sosyal alan sunuldu.

Saraçoğlu'nu görmek için harika bir gün

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sevgili Başkentliler, Ankara'nın kalbindeki Saraçoğlu Mahallesi'nin yenilenen yüzünü gördünüz mü?

Bugün Saraçoğlu'nda vakit geçirmek, doğa ve tarih ile iç içe olmak için harika bir gün" mesajıyla Saraçoğlu'nun yeni görüntülerini paylaştı.

"Ankara'da böyle bir yer mi varmış dedim"

Doğayla iç içe olan Saraçoğlu Mahallesi, ulaşım kolaylığı ile de vatandaşların uğrak yeri oldu. "Burası gerçekten saklı bahçe" diyen Züleyha Ceylan, Saraçoğlu'nun huzur veren bir ortamı olduğunu söyledi. Ceylan, "İlk geldiğimde 'Ankara'da böyle bir yer mi varmış?' dedim. Hiç fark etmediğimiz, AVM'lerden uzak, huzur duyduğumuz bir yer. Kitap okuyorum, dinleniyorum. Gerçekten buraya gelen bir daha gelmek istiyor" dedi.

"Nefis, sessiz ve yemyeşil"

Saraçoğlu Mahallesi'ni ziyaret eden bir başka vatandaş Gülden Turan ise "Çok beğendik, çok hoşumuza gitti. Burayı restore edenlerin eline, gönlüne sağlık. Nefis, sessiz, yemyeşil ve pırıl pırıl bir yer. Onlar yapmasaydı, burası yapılmazdı zaten" diye konuştu.

"Hiçbir ağaç feda edilmedi"

Ankara Üniversitesi'nde okuyan Nuriye Nur Teber, ders çıkışında Saraçoğlu Mahallesi'ne gelmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi: Çevremizde bu kadar yeşillikli ve canlı bir yer bulmak çok zor. O yüzden burayı restore etmeleri bizi mutlu etti. Eski tarihi yerlerin korunması, özellikle ağaçlara ve çevreye bu kadar önem duyulması gençler olarak bizi mutlu ediyor. O yüzden hiçbir ağacın feda edilmeden korunup bu şekilde dizayn edilmesi gerçekten takdire şayan. Saraçoğlu'nun Kızılay'ın kalabalığından uzak, kafeleri ve restoranlarıyla güzel bir ortam sunduğunu vurgulayan Eren Çağatay, "Kızılay'da binalar üstümüze üstümüze geliyordu. Ama burası açık alan, yeşillik, çok hoş bir ortam. Burada nefes alıyoruz" dedi.

"Ankara'da aktif bir rekreasyon alanı oluşturduk"

Emlak Konut mimarlarından Cansu Keleş, Saraçoğlu Mahallesi'nin hem çocukların eğlenebildiği hem de yetişkinlerin zaman geçirdiği bir yere dönüştüğünü söyledi. Proje kapsamındaki çalışmaları anlatan Keleş, "Bu alanın merkez noktasına bir biyolojik gölet kuruldu. Bu biyolojik gölet etrafında kafeler, restoranlar, birçok insanın gelip zaman geçirebileceği bir alana dönüştürüldü. Ankara'nın merkezinde, herkesin gelip burada vakit geçirebileceği aktif bir rekreasyon alanı oluşturduk" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Yerel Yönetim, Kızılay, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan Saraçoğlu paylaşımı - Son Dakika

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