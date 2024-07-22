Bakan Kurum, Haluk Levent'i Kabul Etti - Son Dakika
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Bakan Kurum, Haluk Levent'i Kabul Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti. Bakan Kurum, deprem ve kentsel dönüşüm konularında herkesin katkısına ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, Haluk Levent ile fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Haluk Levent ise Ahbap çelik evler projesi hakkında bilgi vererek, engelli bireyleri olan ve depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi ve teslim edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduklarını paylaştı.

22.07.2024 22:43
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Haluk Levent'i kabul etti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem ve kentsel dönüşüm konularının kritik olduğunu belirterek, süreçte herkesin katkısına ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Haluk Levent ile buluşarak fikirlerini ve çalışmalarını dinlediğini kaydeden Kurum, "Asrın felaketinin izlerini hep birlikte sileceğiz." ifadesini kullandı.

Haluk Levent ise sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu bilgileri paylaştı:

"Malatya ve Gaziantep'te yaptığımız Ahbap çelik evler ile ilgili Sayın Murat Kurum bakanımıza bilgi verdik. Engelli bireyleri olan ve aynı zamanda depremden etkilenen ailelerin belirlenmesi, teslim edilmesi, teknikleri ve yolları üzerine görüş alışverişinde bulunduk."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Haluk Levent'i Kabul Etti - Son Dakika

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