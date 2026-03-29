Sıfır Atık Günü\'nde Farkındalık Vurgusu

29.03.2026 23:59
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde 7 kıtaya yayılan Sıfır Atık Hareketiyle bu döngüyü kırmakta kararlı. Çünkü daha adil bir dünya Sıfır Atık ile mümkün" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı görüntülü paylaşımla '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılını kutladı. Bu yıl 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 'gıda israfı' temasıyla farkındalık yaratacağına dikkat çeken Bakan Kurum mesajında, "Azalt, paylaş, dönüştür. Gıda israfı sadece bugünü değil, yarını da tüketir. Çöpe giden her gıda bir çocuğun sofrasından çalıyor; boşa harcanan her damla su bir gölü kurutuyor. Türkiye, Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 7 kıtaya yayılan Sıfır Atık Hareketiyle bu döngüyü kırmakta kararlı. Çünkü daha adil bir dünya Sıfır Atık ile mümkün" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI SIFIR ATIK GÜNÜ' BM NEZDİNDE KABUL EDİLDİ'

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje, BM nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü. BM Genel Kurulu'nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamada 30 Mart, 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan olarak kabul edildi.

BU YIL COP31 BAŞKANLIĞI İÇİN DE EN ÖNEMLİ GÜNDEMLERDEN BİRİ SIFIR ATIK

Bu yıl BM'deki 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinliklerinde ana başlıklardan biri Türkiye'nin COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği süreci oldu. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' nedeniyle BM çatısı altında New York'ta düzenlenen programlara katıldı. Türkiye'nin COP31 vizyonunu ve Sıfır Atık başarısını anlattı. Programda Emine Erdoğan'ın görüntülü mesajı yayımlandı.

Kaynak: DHA

Muğla’da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı Muğla'da sel felaketi: 1 ölü, 1 yaralı
İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
Kapaklı’da 8 Şüpheli Tutuklandı Kapaklı'da 8 Şüpheli Tutuklandı
CHP’li Hasbi Dede’nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı CHP'li Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen kız çocuğuna araba çarptı
ABD’de milyonlar, Trump’a karşı “Krallara Hayır“ protestosu düzenledi ABD'de milyonlar, Trump'a karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
Zelenski’den gündem yaratacak iddia Listede İncirlik de var Zelenski'den gündem yaratacak iddia! Listede İncirlik de var
İsrail’in İran planını Türkiye çökertti Erdoğan’dan Trump’a “Vururuz“ resti İsrail'in İran planını Türkiye çökertti! Erdoğan'dan Trump'a "Vururuz" resti

23:51
Fenerbahçe’nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
Fenerbahçe'nin eski yıldızı oğlunu oyun oynarken paylaştı! Yataktaki Beşiktaş detayı bomba
23:25
İsrail Meclisinde İran korkusu Apar topar sığınaklara kaçtılar
İsrail Meclisinde İran korkusu! Apar topar sığınaklara kaçtılar
23:16
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
22:44
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
22:35
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
22:17
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
21:43
Mimovic’e yeniden Fenerbahçe yolu gözüktü
Mimovic'e yeniden Fenerbahçe yolu gözüktü
20:34
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
Olumsuz hava koşulları havalimanını felç etti, yolcular saatlerce bagaj bekledi
19:16
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
19:12
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
